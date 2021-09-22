Владельца автозаправки в Волгограде поймали на грязном деле





В Волгограде на автозаправке, которой владеет ООО «Шелл Нефть», выявлен факт загрязнения почвы. Как сообщили ИА "Высота 102" в межрегиональном управлении Росприроднадзора по Волгоградской и Астраханской областям, информация о сбросе жидких отходов поступила в ведомство из администрации Дзержинского района и облкомприроды. Специалисты выехали на место загрязнения почвы и отобрали пробы сточной воды и почвы. В ходе осмотра на территории была обнаружена труба, выходящая с территории АЗС ООО «Шелл Нефть». На момент осмотра из нее сбрасывали воду на рельеф местности. По результатам исследования было установлено превышение концентраций загрязняющих веществ в почве.

Межрегиональным управлением в отношении юридического лица – ООО «Шелл Нефть» - вынесено постановление о назначении административного наказания по ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ (уничтожение плодородного слоя почвы, а равно порча земель в результате нарушения правил обращения с пестицидами и агрохимикатами или иными опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами и отходами производства и потребления) и назначен административный штраф в размере 40 000 рублей. Также был произведен расчет ущерба, причиненный почве, в размере 41 тысячи рублей.

Так как компания добровольно не возместила ущерб, межрегиональное управление обратилось с соответствующим иском в арбитражный суд Волгоградской области. Иск находится на рассмотрении.



