Экофартук из мусора и платье из газет: Волгоград участвует во всемирной экоакции

Экология 21.09.2021 20:38
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21.09.2021 20:38
Выставка фотографий и детских рисунков, приуроченная ко всемирной экологической акции «Очистим планету от мусора», открылась в областной научной библиотеке имени Горького в Волгограде. Снимки самых замусоренных мест Волгограда и области для экспозиции предоставило ИА «Высота 102» - многочисленные свалки, отравляющие окружающую среду, и процесс их ликвидации неоднократно становились поводами для публикаций на страницах информагентства.
Представленные на выставке 12 фотографий свалок и замусоренных улиц были сделаны сотрудниками «Высоты 102» только лишь в 2021 году. «Наша библиотека присоединилась к всемирной акции, чтобы привлечь внимание жителей Волгограда к проблеме загрязнения в нашем регионе. Мы не смогли остаться равнодушными к проблеме экологии и замусоривания родного края», - рассказала заведующая отделом производственной литературы Ольга Кондрашова. Она добавила, что из года в год такие выставки становятся все более актуальными и востребованными среди горожан.
Вторую часть экспозиции «Горьковки» приготовили ученики центра детского творчества Городищенского района. В рисунках на тему «Дети против мусора» они изобразили окружающий мир без загрязненных улиц и свалок. Также воспитанники изготовили своими руками экофартуки из всевозможных бытовых отходов. Настоящие произведения искусства представляют собой кухонные фартуки, сделанные из медицинских масок и даже упаковок из-под корма для кошек. «Такими интересными фартуками мы хотим показать, что переработка мусора должна стать необходимой процедурой в нашем регионе», - пояснили сотрудники библиотеки. Они отметили, что даже простой пакет из магазина разлагается до 200 лет.
В конце выставочного зала любой посетитель может сфотографироваться в специальной фотозоне с платьем из старых газет, которое сделали сами сотрудники отдела информационно-экологического центра библиотеки. Выставка открыта для всех желающих до 27 сентября.
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