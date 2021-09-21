Экофартук из мусора и платье из газет: Волгоград участвует во всемирной экоакции











Выставка фотографий и детских рисунков, приуроченная ко всемирной экологической акции «Очистим планету от мусора», открылась в областной научной библиотеке имени Горького в Волгограде. Снимки самых замусоренных мест Волгограда и области для экспозиции предоставило ИА «Высота 102» - многочисленные свалки, отравляющие окружающую среду, и процесс их ликвидации неоднократно становились поводами для публикаций на страницах информагентства.





Представленные на выставке 12 фотографий свалок и замусоренных улиц были сделаны сотрудниками «Высоты 102» только лишь в 2021 году . «Наша библиотека присоединилась к всемирной акции, чтобы привлечь внимание жителей Волгограда к проблеме загрязнения в нашем регионе. Мы не смогли остаться равнодушными к проблеме экологии и замусоривания родного края», - рассказала заведующая отделом производственной литературы Ольга Кондрашова. Она добавила, что из года в год такие выставки становятся все более актуальными и востребованными среди горожан.





Вторую часть экспозиции «Горьковки» приготовили ученики центра детского творчества Городищенского района. В рисунках на тему «Дети против мусора» они изобразили окружающий мир без загрязненных улиц и свалок. Также воспитанники изготовили своими руками экофартуки из всевозможных бытовых отходов. Настоящие произведения искусства представляют собой кухонные фартуки, сделанные из медицинских масок и даже упаковок из-под корма для кошек. «Такими интересными фартуками мы хотим показать, что переработка мусора должна стать необходимой процедурой в нашем регионе», - пояснили сотрудники библиотеки. Они отметили, что даже простой пакет из магазина разлагается до 200 лет.