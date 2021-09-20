Экономика 20.09.2021 17:34
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20.09.2021 17:34
Арбитражный суд Волгоградской области поддержал Волгоградское УФАС, выдавшее ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград» предупреждение из-за отказа компании переходить на прямые договоры с жильцами многоквартирного дома. Газовикам теперь грозит административный штраф в размере от 300 тысяч до 1 млн рублей, сообщили в пресс-службе УФАС.
На нарушение антимонопольного законодательства в управление пожаловались жители дома №12А по ул. Хорошева. Они решили перейти на прямые договоры с «Газпром межрегионгаз Волгоград» на поставку газа для отопления и горячей воды и уведомили компанию об этом. Однако в компании уклонились от исполнения предусмотренных законом требований и обжаловали постановление в Арбитражный суд Волгоградской области.
«Платежи в случае наличия прямых договоров должны совершаться конкретным жителем напрямую в ресурсоснабжающую организацию, минуя посредника в лице управляющей компании, – прокомментировал заместитель руководителя УФАС Александр Великанов. – Кроме того, переход на прямые договоры должен исключить излюбленный способ борьбы газового монополиста с неплательщиками – применение мер коллективной ответственности за действия отдельных недобросовестных потребителей в виде ограничения газоснабжения во всем многоквартирном доме. Теперь для таких действий не будет даже формального повода».
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