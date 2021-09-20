Под Волгоградом селянин навредил земле почти на 5 млн рублей

Экология 20.09.2021 10:36
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20.09.2021 10:36
Ущерб, причиненный почвам, на сумму 4,9 миллиона рублей должен возместить житель Городищенского района Волгоградской области. Такое решение, как сообщили в Межрегиональном управлении Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям, вынес Городищенский районный суд. Ранее природоохранное ведомство направляло мужчине письмо с предложением возместить ущерб добровольно, но он этого не сделал. Решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке.
Установлено, что 7 апреля 2020 года житель Городищенского района самовольно, без разрешения произвел снятие плодородного слоя почвы земли в границах поселка Каменный. Площадь снятия плодородного слоя почвы составила 8 310 кв.м.
Основанием для принятия мер послужило заявление главы Каменского сельского поселения о порче земель в адрес ГУ МВД России по Городищенскому району. Межрегиональным управлением, по результатам рассмотрения материала, в отношении гражданина вынесено постановление о назначении административного наказания по ч. 1 ст. 8.6 КоАП РФ (самовольное снятие или перемещение плодородного слоя почвы) и назначен административный штраф. Также был рассчитан ущерб, причиненный почвам.
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