Выборы 17.09.2021 17:26
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17.09.2021 17:26
К 15.00 17 сентября на выборах депутатов Государственной Думы восьмого созыва проголосовали 14,08% жителей Волгоградской области, сообщили в избирательной комиссии региона. Данные опубликованы в официальном телеграм-канале облизбиркома.
Выборы депутатов Госдумы проходят 17-19 сентября. Минувшим утром в 8.00 на территории Волгоградской области открылись 1464 избирательных участка. Голосование завершится в воскресенье в 20.00. В голосовании принимают участие 14 политических партий и 33 кандидата от 10 партий по четырем одномандатным округам. Для выборов отпечатаны 1 832 350 бюллетеней для голосования за партии и столько же – для выбора конкретных кандидатов.
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