Двое детей попали под колеса авто в Волгоградской области

Происшествия 17.09.2021 10:36
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17.09.2021 10:36
Несовершеннолетние пешеходы пострадали в двух авариях в Волгоградской области. Как сообщили в региональном главке МВД, в Волжском 36-летний водитель "Fiat Albea" на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 11-летную девочку-пешехода. Авария произошла напротив дома №26 по улице Ленина накануне днем. С места происшествия ребенка забрали врачи скорой помощи. Еще одно ДТП произошло в Городищенском районе. В поселке Карповка 57-летний водитель автомашины "ВАЗ-21074" совершил наезд на 9-летнего пешехода, который перебегал проезжую часть в неустановленном месте. Мальчика доставили в больницу.
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