В Волгограде учительница попала в кредитную кабалу из-за мошенника

Происшествия 16.09.2021 13:02
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16.09.2021 13:02
Кредиты в общей сложности на миллион рублей оформили на себя учитель и пекарь, поддавшись на уговоры мошенников. Как сообщили в УМВД по Волгограду, около 800 тысяч рублей отдала мошенникам 60-летняя учительница гимназии из Краснооктябрьского района. Все происходило по стандартной схеме: незнакомец представился сотрудником банка и сообщил, что на женщину незаконно оформил кредит. Затем злоумышленник убедил волгоградку оформить кредит в банке, а денежные средства перечислить на якобы безопасный счет. Не перепроверяя информацию, женщина выполнила указания звонившего. Аналогичным образом аферист обманул в Волгограде и 32-летнего пекаря. Мужчина перечислил злоумышленнику все свои сбережения в сумме 200 тысяч рублей.
Полицейские устанавливают подозреваемых в мошенничестве.
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