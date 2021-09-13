Экономика

ВТБ Лизинг предлагает новый Volkswagen Caddy с выгодой 7%

Экономика 13.09.2021 15:35 Реклама
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13.09.2021 15:35 Реклама


ВТБ Лизинг предлагает специальные условия по приобретению Volkswagen Caddy различных модификаций. Предложение распространяется на все версии автомобиля, в том числе на пассажирскую Kombi и грузовую Cargo, и действует до 31 декабря 2021 г.
Приобретая Volkswagen Caddy Cargo в ВТБ Лизинг, предприниматели могут получить выгоду от рекомендованной розничной цены в размере 7%. При авансе 45% и сроке договора пять лет ежемесячный платеж составит 26 406 рублей. Дополнительно при заключении договора финансовой арены есть возможность сэкономить до 800 000 рублей за счет возврата НДС со всех лизинговых платежей и снижения налога на прибыль*.
Volkswagen Caddy Cargo относится к новейшему поколению коммерческих автомобилей, предназначенных для бизнеса. Объем грузового отделения городского развозного фургона составляет 3,1 м3 в версии с обычной и до 3,7 м3 в версии с удлиненной колесной базой. Максимальная длина багажного отделения до перегородки — 1 797 мм. Несмотря на компактные размеры кузова, грузовое отделение нового Caddy Cargo имеет ширину 1 613 мм. Фургон предлагается с бензиновым двигателем 1,6 л, который развивает мощность 110 л.с. Стандартная комплектация грузопассажирской версии оснащена пятью сиденьями. В качестве опции для обычной и длиннобазной версий предлагается третий ряд сидений, который превращает Caddy в семиместный автомобиль. В обновленном Volkswagen Caddy представлен также ассистент Trailer Assist, уже известный по модели Crafter, который существенно облегчает маневрирование задним ходом с прицепом.
«Автомобильная марка Volkswagen является одной из самых популярных в России. Мы рады предложить нашим клиентам — владельцам малого и среднего бизнеса —для приобретения в лизинг обновленный Volkswagen Caddy на специальных условиях, разработанных совместно с компанией Фольксваген Груп Рус. В условиях роста цен на автомобили такое предложение будет актуально для клиентов, которые планируют приобрести грузовой фургон для решения своих бизнес-задач», — прокомментировал начальник управления развития бизнеса автолизинга ГК ВТБ Лизинг Вячеслав Михайлов.
*Расчеты приведены для Volkswagen Caddy Cargo c рекомендованной розничной стоимостью 1 935 200 рублей. Аванс 45%, ежемесячный платеж 26 406 руб., срок лизинга 60 месяцев. Экономия на налогах до 800 000 рублей доступна для компаний на ОСН. Указанный расчет является предварительным, предложение не является публичной офертой в соответствии со ст. 437 ГК РФ.

 

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