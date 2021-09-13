



Легковушка и четыре грузовика столкнулись в Дубовском районе Волгоградской области, пострадали два человека. Как сообщили в региональном главке МВД, накануне днем 74-летний водитель из Казани, управляя автомобилем "Ford Focus", устроил массовое ДТП. П ри выезде из Волгограда он допустил выезд на встречную полосу, где совершил касательное столкновение с "КамАЗом" из Нижегородской области.

После этого легковушку отбросило на грузовик "Scania" из Новосибирской области, который следовал в попутном направлении, затем в грузовик "Volvo" из Дагестана, а потом еще и в грузовой автомобиль "Scania" с полуприцепом из Калмыкии. Люди, находившиеся в легковушке чудом остались живы. Водитель иномарки и его 72-летняя пассажирка госпитализированы с места происшествия в больницу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области