Происшествия 13.09.2021 10:54
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13.09.2021 10:54
Легковушка и четыре грузовика столкнулись в Дубовском районе Волгоградской области, пострадали два человека. Как сообщили в региональном главке МВД, накануне днем 74-летний водитель из Казани, управляя автомобилем "Ford Focus", устроил массовое ДТП. При выезде из Волгограда он допустил выезд на встречную полосу, где совершил касательное столкновение с "КамАЗом" из Нижегородской области.
После этого легковушку отбросило на грузовик "Scania" из Новосибирской области, который следовал в попутном направлении, затем в грузовик "Volvo" из Дагестана, а потом еще и в грузовой автомобиль "Scania" с полуприцепом из Калмыкии. Люди, находившиеся в легковушке чудом остались живы. Водитель иномарки и его 72-летняя пассажирка госпитализированы с места происшествия в больницу.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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