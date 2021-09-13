Клиенты ВТБ смогут получить кредит наличными только по паспорту

Экономика 13.09.2021 09:07 Новости компаний
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13.09.2021 09:07 Новости компаний
ВТБ расширил условия оформления потребительских кредитов для своих клиентов. Теперь взять кредит наличными или оформить рефинансирование на сумму до 300 тысяч рублей можно, предъявив только паспорт. Информацию о доходе и занятости заемщика банк проверит самостоятельно.
На первом этапе оформить заявку на кредит без необходимости предоставлять подтверждающие доход и занятость документы можно в любом офисе ВТБ. До конца осени такая возможность появится на сайте банка, а в перспективе – в мобильном приложении и интернет-банке ВТБ Онлайн.
«Для нас важно, чтобы финансовые продукты ВТБ были максимально доступными и простыми для клиентов. Теперь можно существенно сэкономить свое время на сборе лишних бумаг и оформить кредит за один визит в офис, предъявив только паспорт. Остальные данные, необходимые банку для оценки риск-профиля заемщика с высокой точностью, мы проверим самостоятельно. Несмотря на повышение ключевой ставки, мы сохраняем выгодные ценовые параметры по кредитам, предлагая заемщикам ставки от 5,9% годовых, а также увеличиваем максимальную сумму для новых заемщиков до 5 млн рублей. Уверен, что осенью-зимой спрос на потребительские кредиты в России традиционно вырастет», – отметил Евгений Благинин, начальник управления «Потребительское кредитование» банка ВТБ.
За восемь месяцев клиенты банка оформили более 1 млн потребительских кредитов на сумму 900 млрд рублей, что на 50% выше показателя за январь-август 2020 года. Портфель потребкредитов превысил 1,75 трлн рублей, показав рост с начала года на 20%. В этом году банк планирует выдать в рамках потребкредитования рекордные 1,3 трлн рублей, что в 1,5 раза превысит результат прошлого года. При росте объемов потребительского кредитования банк крайне внимательно следит за долговой нагрузкой клиентов, не допуская их закредитованности.
В ВТБ кредит наличными доступен в размере от 30 тысяч до 5 млн рублей на любые цели сроком до семи лет. При сумме займа от 3 до 5 млн рублей действует ставка 5,9% годовых с учетом программы страхования. В рамках программы рефинансирования клиент может объединить в один несколько кредитов других банков и погасить по ним задолженность, а также получить дополнительные денежные средства. Оформить заявку клиенты могут на сайте банка или мобильном приложении ВТБ Онлайн, в контакт-центре или офисе ВТБ.
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