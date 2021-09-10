Экономика 10.09.2021 16:33
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10.09.2021 16:33
Старший экономист аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие» Максим Петроневич прокомментировал итоги заседания Совета директоров Банка России.
По итогам заседания Совета директоров Банка России ключевая ставка была повышена на 0,25 п.п. до уровня 6,75%. И хотя повышение оказалось ниже ожиданий рынка – 0,5 п.п. – в своем пресс-релизе Банк России указал на возможность повышения ставки на следующих заседаниях, в то время как ранее он упоминал лишь «оценку целесообразности».
Полагаю, замедление макроэкономической динамики, снижение инфляционных ожиданий и возобновление притока вкладов населения начинают оказывать существенное влияние на решения, несмотря на то, что инфляционная динамика располагала к более значительному шагу со стороны регулятора. Так, инфляция остается выше ожиданий Банка России. В пресс-релизе формулировка о снижении инфляции по итогам 2021 г. до уровня 5,7-6,2% была уточнена до более осторожной: «ожидание начала снижения годовых темпов инфляции в IV квартале». Учитывая повышение годовых темпов роста цен (6,7% по итогам августа по сравнению с 6,5% по итогам июля), это может намекать на снижение уверенности в своем предыдущем прогнозе.
В то же время становится все более очевидно, что своей цели достигли меры регулятора, направленные на замедление до сбалансированных темпов роста внутреннего спроса. Дальнейшее агрессивное повышение может оказать более значительное негативное воздействие на экономический рост, нежели способствовать снижению инфляции. Поэтому следует ожидать лишь усиления влияния прочих параметров макроэкономических динамики – не только инфляции – на будущие решения Совета директоров.
Решение Банка России значительно повлияло на котировки свопов на ключевую ставку: по состоянию на 14:00 МСК трехмесячные и шестимесячные свопы к ключевой ставке снизились на 18 и 16 б.п. Скорректированные рыночные ожидания указывают на то, что рынки ожидают роста ставки до 7% на следующем заседании и уровня 7,25% на конец года.
Влияние на другие показатели финансового рынка было менее выраженным или отсутствовало. Доходности 3-х летних ОФЗ отреагировали на решение Банка России снижением на 4 б.п., достигнув уровней около 6,92%. Курс доллара к рублю практически не отреагировал на решение Банка России повысить ставку, оставшись на уровне около 72,8 руб./долл. Российский рынок акций остался без изменения, торгуясь близи закрытия предыдущего торгового дня.
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