Экономика

Банк «Открытие»: замедление экономики затормозило рост ключевой ставки

Экономика 10.09.2021 16:33
0
10.09.2021 16:33


Старший экономист аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие» Максим Петроневич прокомментировал итоги заседания Совета директоров Банка России.
По итогам заседания Совета директоров Банка России ключевая ставка была повышена на 0,25 п.п. до уровня 6,75%. И хотя повышение оказалось ниже ожиданий рынка – 0,5 п.п. – в своем пресс-релизе Банк России указал на возможность повышения ставки на следующих заседаниях, в то время как ранее он упоминал лишь «оценку целесообразности».
Полагаю, замедление макроэкономической динамики, снижение инфляционных ожиданий и возобновление притока вкладов населения начинают оказывать существенное влияние на решения, несмотря на то, что инфляционная динамика располагала к более значительному шагу со стороны регулятора. Так, инфляция остается выше ожиданий Банка России. В пресс-релизе формулировка о снижении инфляции по итогам 2021 г. до уровня 5,7-6,2% была уточнена до более осторожной: «ожидание начала снижения годовых темпов инфляции в IV квартале». Учитывая повышение годовых темпов роста цен (6,7% по итогам августа по сравнению с 6,5% по итогам июля), это может намекать на снижение уверенности в своем предыдущем прогнозе.
В то же время становится все более очевидно, что своей цели достигли меры регулятора, направленные на замедление до сбалансированных темпов роста внутреннего спроса. Дальнейшее агрессивное повышение может оказать более значительное негативное воздействие на экономический рост, нежели способствовать снижению инфляции. Поэтому следует ожидать лишь усиления влияния прочих параметров макроэкономических динамики – не только инфляции – на будущие решения Совета директоров.
Решение Банка России значительно повлияло на котировки свопов на ключевую ставку: по состоянию на 14:00 МСК трехмесячные и шестимесячные свопы к ключевой ставке снизились на 18 и 16 б.п. Скорректированные рыночные ожидания указывают на то, что рынки ожидают роста ставки до 7% на следующем заседании и уровня 7,25% на конец года.
Влияние на другие показатели финансового рынка было менее выраженным или отсутствовало. Доходности 3-х летних ОФЗ отреагировали на решение Банка России снижением на 4 б.п., достигнув уровней около 6,92%. Курс доллара к рублю практически не отреагировал на решение Банка России повысить ставку, оставшись на уровне около 72,8 руб./долл. Российский рынок акций остался без изменения, торгуясь близи закрытия предыдущего торгового дня.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Волго-Дон. Новый жилой квартал на Тулака.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58

Экономика
10.09.2021 14:39
Экономика 10.09.2021 14:39
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
10.09.2021 14:03
Экономика 10.09.2021 14:03
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
10.09.2021 11:28
Экономика 10.09.2021 11:28
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
10.09.2021 09:14
Экономика 10.09.2021 09:14
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
09.09.2021 14:53
Экономика 09.09.2021 14:53
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
09.09.2021 12:01
Экономика 09.09.2021 12:01
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
09.09.2021 11:33
Экономика 09.09.2021 11:33
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
09.09.2021 11:19
Экономика 09.09.2021 11:19
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
09.09.2021 08:10
Экономика 09.09.2021 08:10
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
08.09.2021 21:21
Экономика 08.09.2021 21:21
Комментарии

0
Далее
Экономика
08.09.2021 18:59
Экономика 08.09.2021 18:59
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
08.09.2021 17:54
Экономика 08.09.2021 17:54
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
08.09.2021 15:59
Экономика 08.09.2021 15:59
Комментарии

0
Далее
Экономика
08.09.2021 15:00
Экономика 08.09.2021 15:00
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
08.09.2021 13:55
Экономика 08.09.2021 13:55
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

17:07
Полного мужчину в синей футболке разыскивают за кражу кошелька под ВолгоградомСмотреть фотографии
16:52
Только по QR-коду: на матч волгоградского «Ротора» с «Акроном» пустят 500 вакцинированных болельщиковСмотреть фотографии
16:44
Москва создаст первый в России инновационный 5G-полигон на базе Боткинской больницыСмотреть фотографии
16:37
В Волгограде наградили полицейских за поимку трех разбойников и избившего диджея хулиганаСмотреть фотографии
15:23
В Волгоградской области 28 классов перевели на дистанционку из-за коронавирусаСмотреть фотографии
14:54
В Волгограде насмерть сбили пешеходаСмотреть фотографии
14:36
Замруководителя аппарата губернатора Волгоградской области получит 50 тысяч рублей за заслугиСмотреть фотографии
14:03
ПСБ откроет три новых региональных центра уличного баскетбола до конца 2021 годаСмотреть фотографии
13:37
Генералы ФСБ и МВД встретились на соревнованиях в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:43
В Волгограде закрыли батутный центр после ЧП с ребенкомСмотреть фотографии
11:56
В Волгограде поймали 16-летнего водителя, сбежавшего после тарана забора школыСмотреть фотографии
11:41
В Волгограде появятся новые остановки по требованиюСмотреть фотографии
11:36
Без интриги: в Волгоградской области выбрали председателя Общественной палатыСмотреть фотографии
11:07
В Волгограде на пешеходном переходе задавили молодую женщинуСмотреть фотографии
11:01
Профессор ВолгГМУ рассказала, чем опасно хорошее питание и почему нельзя есть икру ложкамиСмотреть фотографии
10:29
Депутатов Госдумы в Волгоградской области выберут в магазинах и на почтеСмотреть фотографии
10:20
Бочки с марихуаной изъяли силовики в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:31
«Кабина всмятку»: мужчина и девушка чудом выжили в жутком ДТП в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
08:38
В Волгограде сегодня почтят память погибшего министра МЧССмотреть фотографии
08:17
Из речки в Волгоградской области с 5-метровой глубины достали рухнувшую с обрыва «Ниву»Смотреть фотографии
20:53
«Лучше умереть дома»: 81-летняя волгоградка с ковидом два часа ждала транспортировки в больницу на берегу ВолгиСмотреть фотографии
19:23
«Сразу убивают»: бизнес волгоградского предпринимателя закапывают под контролем чиновниковСмотреть фотографииCмотреть видео
19:07
Потребители города Ленинск Волгоградской области подключены по программе догазификацииСмотреть фотографии
17:51
Волгоградские морги закупили 16 весов для взвешивания труповСмотреть фотографии
17:26
Москвичи-разбойники взяты под стражу в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:05
В Волгоградской области дети ходят в школу по затопленному мостуСмотреть фотографииCмотреть видео
16:25
В Волжском отправили в колонию организатора финансовой пирамиды за обман 195 человекСмотреть фотографии
16:15
В Волгограде арестовали подозреваемого в избиении диджея-иностранцаСмотреть фотографии
16:03
Хлореллу запустили для борьбы с сине-зелеными водорослями в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:53
«Такое было 20 лет назад»: Росводресурсы снизили объемы сбросов из-за засушливого летаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 