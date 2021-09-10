В Волгограде на пешеходном переходе задавили молодую женщину

Происшествия 10.09.2021 11:07
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10.09.2021 11:07
Иномарка насмерть сбила на регулируемом пешеходном переходе в Волгограде 34-летнюю женщину, которая переходила дорогу на "красный". Как уточнили в региональном главке МВД, смертельная авария произошла напротив дома №136 по улице Историческая в Дзержинском районе.
По предварительной информации, накануне вечером 35-летний водитель "Hyundai Solaris" совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть по "зебре" на запрещающий сигнал светофора. В результате от полученных травм женщина скончалась на месте до приезда врачей скорой помощи.
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