Здравоохранение

Профессор ВолгГМУ рассказала, чем опасно хорошее питание и почему нельзя есть икру ложками

Здравоохранение 10.09.2021 11:01
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10.09.2021 11:01


Подагра – болезнь, которая поражает людей среднего и старшего возраста, доставляет массу страданий пациентам, приводит к развитию артритов, вызывает заболевания сердца и сосудов. В особой зоне риска – мужчины. Почему возникает подагра? Как избавиться от болей в суставах? Какие правила должны знать те, кто в зоне риска? Как остановить болезнь?
Консультирует врач ревматолог, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой факультетской терапии ВолгГМУ, профессор Аида Бабаева.
Напомним, в научно-популярном видеопроекте лучшие специалиста вуза отвечают на самые злободневные вопросы волгоградцев: почему человек испытывает боль, как оказать себе первую помощь, какие симптомы должны насторожить? Все снятые видеоролики публикуются на канале «Позовите профессора!» в YouTube.

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