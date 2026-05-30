Минздрав планирует ужесточить правила выдачи больничных





Минздрав предложил ограничить срок пятого больничного за полгода тремя днями и назначить такому пациенту врачебную комиссию. Соответствующий документ размещен на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

- При установлении наличия ранее сформированных (выданных) листков нетрудоспособности гражданину, который за 6 месяцев, предшествующих дате фактического обращения, признавался нетрудоспособным 4 и более раз,…, лечащий врач (фельдшер, зубной врач) при принятии решения о временной нетрудоспособности гражданина формирует (выдает) листок нетрудоспособности сроком до 3 календарных дней включительно, - говорится в проекте приказа.

Кроме того, предлагается назначить врачебную комиссию, которая вправе будет принять решение о необходимости прохождения дополнительных обследований и (или) оказания медицинской помощи в стационарных условиях в плановой форме