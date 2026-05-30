Авиационную опасность 30 мая отменили в Волгоградской области









В Волгоградской области 30 мая отменили авиационную опасность, которая действовала чуть менее часа. МЧС России в 09:38 мск сообщило о том, что такая угроза регион миновала.





Ранее жителям рекомендовали сохранять спокойствие, избегать открытых участков улиц и не подходить к окнам. Предупреждение было объявлено в 08:50 мск, но в настоящее время оно отменено.