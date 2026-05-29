



Отключиться от всего постороннего и забросить телефон в дальний ящик волгоградцу Александру Трофимову не положено по профессии, ведь он отвечает за все водоочистные и канализационные сооружения города. Связав свою жизнь с водой, сегодня он знает о своем деле буквально все. И продолжает искренне любить то, чем занимается.

О буднях Александра Трофимова, его главных профессиональных вызовах и реакции людей на аварии и отключения – в новой главе рубрики ИА «Высота 102» «Люди для людей».

«В другой сфере я себя не вижу»

– Только с утра слышал по радио, что более двух миллиардов людей на земле не имеют доступа к чистой питьевой воде, – говорит по пути к насосной станции заместитель главного инженера по эксплуатации сооружений «Концессий водоснабжения». – А мы производим чистую воду для миллионного города! Конечно, ощущаю большую ответственность. Как иначе?





Трудовой путь Александра Юрьевича начался в один из самых непростых периодов для страны. В 1991 году он, недавно вернувшийся из армии юноша, устроился на железную дорогу, отвечая за ее водоснабжение на территории всего региона. А спустя шесть лет пришел в «Водоканал». Пришел и остался.

– У меня практически вся жизнь прошла в «Водоканале», и сейчас я даже не вижу себя в какой-то другой сфере, – признается мужчина. – Ситуации бывают разными, поэтому я всегда остаюсь на связи, телефон беру даже умываться. Но, тем не менее, я всегда ощущал себя на своем месте! Так бывает – некоторые люди приходят работать на предприятие и остаются на нем навсегда. Моя мама больше тридцати лет работала на Тракторном заводе, супруга более тридцати пяти лет трудилась в стационаре. Видимо, такая у нас семья – пришли, нашли свое и остались. К слову, мой сын тоже работает в «Концессиях» слесарем–ремонтником.

«Нашу работу часто воспринимают как должное»

К тому, что работа в ресурсоснабжающей организации не считается ни с какими обстоятельствами, Александр Трофимов привык уже давно. С тем, что на официальном языке называют «ненормированным графиком», смирились и его близкие.

– Недавно мы останавливали водоснабжение на три дня, и, попрощавшись с близкими утром четверга, я вновь увидел их только утром воскресенья. Конечно, им хочется, чтобы я побольше отдыхал. Но лично я к звонкам в круглосуточном режиме отношусь абсолютно спокойно. Уже даже не нервничаю. Может, это и есть та самая пресловутая профдеформация?





В своей вотчине – Александр Трофимов водит нас по водоочистным сооружениям Краснооктярбского района – специалист с 30-летним стажем знает буквально каждый винтик. Заходя в электролизную, где из обычной поваренной соли делают гипохлорид натрия, он со знанием дела обходит установки и проверяет показатели на экранах. Порядок!

– Электролизную запустили в 2018 году, а в прошлом году ее капитально отремонтировали. Работа проводилась колоссальная – в последние годы нам установили новое энергосберегающее оборудование, переложили большие участки водопроводов, – рассказывает заместитель главного инженера по эксплуатации сооружений «Концессий водоснабжения». – Мы меняемся. Но, к сожалению, относимся к разряду тех специалистов, чью работу жители воспринимают как должное. Все основные вопросы к нам поступают во время отключений воды. Я- то это дело вижу изнутри. Я им живу. Поэтому если вдруг где-то пропадает ресурс, прекрасно понимаю, что это произошло не потому что мы такие вредные, а потому что в этом была производственная необходимость. Но большинство горожан, которые живут в квартирах или частных домах, об этом не задумываются. Им нужно открывать кран и всегда видеть текущую из него воду.





«Это уже не просто коллектив… Семья»

Отвечая за работу всех водоочистных сооружений города, а также канализационных станций, Александр Юрьевич старается увлечь профессией и молодых специалистов.

– Растим смену своими силами, – улыбается он в ответ на вопрос. – К примеру, начальник участка в Краснооктябрьском районе устроился в «Концессии» обычным электриком. Но постепенно вникал в технологические процессы и рос как специалист. У него, кстати, целая семейная династия – в «Водоканале» познакомились его родители. А он сам встретил здесь свою супругу. За долгие годы у нас вообще сложился такой коллектив, с которым хочется трудиться. Это уже семья!

После экскурсии по сооружениям Александр Трофимов провожает нас к выходу и уже прощаясь говорит:

– Я никогда не задумывался, для кого конкретно я работаю. Хотя, казалось бы, ответ очевиден. Работаю – потому что искренне люблю свое дело.













Фото: Андрей Поручаев / ИА «Высота 102»