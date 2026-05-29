Главное

Бочаров проверил готовность оперслужб на учениях под Волгоградом Забота о будущем: как на ВТЗ создают мир детства, творчества и памяти АО «ВОЭ» установит тысячи современных приборов учета для стабильного энергоснабжения Волгоградской области Модернизация и дизайн: как новый трамвай стал стильным символом молодого Волгограда Бастрыкин поручил забрать в СК материалы по скандальной криптоферме экс-мэра Волгограда

Актуально

«Точки Б просто не существует»: предприниматель Татьяна Ермак раскрыла секрет успешного бизнеса

Власти Волгограда на пятой волне сделают платной парковку в Ворошиловском районе: список улиц

Лучшее, конечно, впереди: сотни выпускников отметили Последний звонок в центре Волгограда

Федеральные новости

Федеральные новости
 В России годовая инфляция замедлилась до 5,33%
Годовая инфляция в России за неделю замедлилась с 5,36% до 5,33% по сравнению с предыдущей неделей. Об этом сообщило Минэкономразвития 27 мая.  В сегменте продовольственных товаров продолжается снижение цен....
Федеральные новости
 В Саратове стартует процесс по делу экс-министра ЖКХ Мигачева
В Саратове стартует судебный процесс по уголовному делу в отношении бывшего зампреда правительства Саратовской области Павла Мигачева. Как сообщает ИА «СарИнформ», материалы уже переданы прокуратурой судье. Бывшего чиновника обвиняют...
Общество

«Так бывает. Нашёл своё – и остался здесь навсегда»: сотрудник «Концессий» – о любви к своему делу, преемниках и отношении волгоградцев

Общество 29.05.2026 18:22
0
29.05.2026 18:22


Отключиться от всего постороннего и забросить телефон в дальний ящик волгоградцу Александру Трофимову не положено по профессии, ведь он отвечает за все водоочистные и канализационные сооружения города. Связав свою жизнь с водой, сегодня он знает о своем деле буквально все. И продолжает искренне любить то, чем занимается. 

О буднях Александра Трофимова, его главных профессиональных вызовах и реакции людей на аварии и отключения – в новой главе рубрики ИА «Высота 102» «Люди для людей».

«В другой сфере я себя не вижу»

Только с утра слышал по радио, что более двух миллиардов людей на земле не имеют доступа к чистой питьевой воде, – говорит по пути к насосной станции заместитель главного инженера по эксплуатации сооружений «Концессий водоснабжения». – А мы производим чистую воду для миллионного города! Конечно, ощущаю большую ответственность. Как иначе?


Трудовой путь Александра Юрьевича начался в один из самых непростых периодов для страны. В 1991 году он, недавно вернувшийся из армии юноша, устроился на железную дорогу, отвечая за ее водоснабжение на территории всего региона. А спустя шесть лет пришел в «Водоканал». Пришел и остался.

– У меня практически вся жизнь прошла в «Водоканале», и сейчас я даже не вижу себя в какой-то другой сфере, – признается мужчина. – Ситуации бывают разными, поэтому я всегда остаюсь на связи, телефон беру даже умываться. Но, тем не менее, я всегда ощущал себя на своем месте! Так бывает – некоторые люди приходят работать на предприятие и остаются на нем навсегда. Моя мама больше тридцати лет работала на Тракторном заводе, супруга более тридцати пяти лет трудилась в стационаре. Видимо, такая у нас семья – пришли, нашли свое и остались. К слову, мой сын тоже работает в «Концессиях» слесарем–ремонтником.

«Нашу работу часто воспринимают как должное»

К тому, что работа в ресурсоснабжающей организации не считается ни с какими обстоятельствами, Александр Трофимов привык уже давно. С тем, что на официальном языке называют «ненормированным графиком», смирились и его близкие.

–  Недавно мы останавливали водоснабжение на три дня, и, попрощавшись с близкими утром четверга, я вновь увидел их только утром воскресенья. Конечно, им хочется, чтобы я побольше отдыхал. Но лично я к звонкам в круглосуточном режиме отношусь абсолютно спокойно. Уже даже не нервничаю. Может, это и есть та самая пресловутая профдеформация?


В своей вотчине – Александр Трофимов водит нас по водоочистным сооружениям Краснооктярбского района – специалист с 30-летним стажем знает буквально каждый винтик. Заходя в электролизную, где из обычной поваренной соли делают гипохлорид натрия, он со знанием дела обходит установки и проверяет показатели на экранах. Порядок!

– Электролизную запустили в 2018 году, а в прошлом году ее капитально отремонтировали. Работа проводилась колоссальная – в последние годы нам установили новое энергосберегающее оборудование, переложили большие участки водопроводов, – рассказывает заместитель главного инженера по эксплуатации сооружений «Концессий водоснабжения». – Мы меняемся. Но, к сожалению, относимся к разряду тех специалистов, чью работу жители воспринимают как должное. Все основные вопросы к нам поступают во время отключений воды. Я- то это дело вижу изнутри. Я им живу. Поэтому если вдруг где-то пропадает ресурс, прекрасно понимаю, что это произошло не потому что мы такие вредные, а потому что в этом была производственная необходимость. Но большинство горожан, которые живут в квартирах или частных домах, об этом не задумываются. Им нужно открывать кран и всегда видеть текущую из него воду.


«Это уже не просто коллектив… Семья»

Отвечая за работу всех водоочистных сооружений города, а также канализационных станций, Александр Юрьевич старается увлечь профессией и молодых специалистов.

Растим смену своими силами, – улыбается он в ответ на вопрос. – К примеру, начальник участка в Краснооктябрьском районе устроился в «Концессии» обычным электриком. Но постепенно вникал в технологические процессы и рос как специалист. У него, кстати, целая семейная династия – в «Водоканале» познакомились его родители. А он сам встретил здесь свою супругу. За долгие годы у нас вообще сложился такой коллектив, с которым хочется трудиться. Это уже семья!

После экскурсии по сооружениям Александр Трофимов провожает нас к выходу и уже прощаясь говорит:

– Я никогда не задумывался, для кого конкретно я работаю. Хотя, казалось бы, ответ очевиден. Работаю – потому что искренне люблю свое дело.




Фото: Андрей Поручаев / ИА «Высота 102»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
29.05.2026 19:40
Общество 29.05.2026 19:40
Комментарии

0
Далее
Общество
29.05.2026 18:22
Общество 29.05.2026 18:22
Комментарии

0
Далее
Общество
29.05.2026 17:36
Общество 29.05.2026 17:36
Комментарии

0
Далее
Общество
29.05.2026 17:08
Общество 29.05.2026 17:08
Комментарии

0
Далее
Общество
29.05.2026 15:55
Общество 29.05.2026 15:55
Комментарии

0
Далее
Общество
29.05.2026 15:43
Общество 29.05.2026 15:43
Комментарии

0
Далее
Общество
29.05.2026 15:34
Общество 29.05.2026 15:34
Комментарии

0
Далее
Общество
29.05.2026 15:01
Общество 29.05.2026 15:01
Комментарии

0
Далее
Общество
29.05.2026 14:55
Общество 29.05.2026 14:55
Комментарии

0
Далее
Общество
29.05.2026 14:48
Общество 29.05.2026 14:48
Комментарии

0
Далее
Общество
29.05.2026 14:39
Общество 29.05.2026 14:39
Комментарии

0
Далее
Общество
29.05.2026 14:37
Общество 29.05.2026 14:37
Комментарии

0
Далее
Общество
29.05.2026 13:14
Общество 29.05.2026 13:14
Комментарии

0
Далее
Общество
29.05.2026 13:09
Общество 29.05.2026 13:09
Комментарии

0
Далее
Общество
29.05.2026 12:57
Общество 29.05.2026 12:57
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:40
Грозы и природные пожары ожидают в Волгограде и области в выходныеСмотреть фотографии
18:51
Вранье на фоне бессилия. Или зачем Киев создает нелепые фейкиСмотреть фотографии
18:22
«Так бывает. Нашёл своё – и остался здесь навсегда»: сотрудник «Концессий» – о любви к своему делу, преемниках и отношении волгоградцевСмотреть фотографии
17:36
Бочаров поручил обеспечить пожарную безопасность в регионеСмотреть фотографии
17:08
Под Волгоградом простятся с руководителем Иловлинского отдела СК Дмитрием ШевченкоСмотреть фотографии
16:57
Депутата Шарифова исключили из транспортного комитета облдумыСмотреть фотографии
16:11
Дело о вымогательствах волгоградского блогера Ульянова дошло до судаСмотреть фотографии
15:55
Волгоградец от клеща заразился Крымской геморрагической лихорадкойСмотреть фотографии
15:43
В Волгограде аэропорт приходит в себя после часового ожидания ракетного удараСмотреть фотографии
15:34
В Волгоградской области отменена дневная ракетная опасностьСмотреть фотографии
15:10
Наемного убийцу гаишника в 90-х осудят в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
15:07
Бочаров проверил готовность оперслужб на учениях под ВолгоградомСмотреть фотографии
15:01
Яма в человеческий рост и много плитки: в Волгограде с необычного ракурса показали ремонт площадей у храма и вокзалаСмотреть фотографии
14:55
Росавиация закрыла аэропорт Волгограда из-за угрозы ракетного удараСмотреть фотографии
14:54
Забота о будущем: как на ВТЗ создают мир детства, творчества и памятиСмотреть фотографии
14:48
Волгоградская «Горькова» названа «Хорошим местом» на Яндекс КартахСмотреть фотографии
14:39
В Волгоградской области второй раз за сутки объявлена ракетная опасностьСмотреть фотографии
14:37
Жертвой догхантеров стал еще один бездомыш в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
14:25
Волгоградцам предложили проголосовать за создание новой ж/д остановкиСмотреть фотографии
14:05
Волгоградский облсуд оставил в СИЗО авторитетного бизнесмена МолодцоваСмотреть фотографии
13:14
Силовики с автоматами прикрыли работу арестованных отелей судьи Момотова в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:09
Власти: на АЗС Волгограда нет дефицита топлива после теракта ВСУСмотреть фотографии
13:06
В Волгограде 17-летнего подростка обвинили в спланированном разбоеСмотреть фотографии
12:57
Казаки с балалайками встретили в Волгограде сборную Буркина-ФасоСмотреть фотографии
12:16
В Волжском передали награды близким девятерых погибших бойцов СВОСмотреть фотографии
11:47
Волгоградская область подтвердила статус химической столицы ЮФОСмотреть фотографии
11:39
СК установит причастных к смертоносному налёту ВСУ на Волгоград и ВолжскийСмотреть фотографии
11:36
Волгоградская компания спроектирует новую трамвайную ветку к ТРЦ «Акварель»Смотреть фотографии
11:04
В Волгограде бесправный водитель мотороллера угробил пассажираСмотреть фотографии
11:00
В Волгограде произошел сбой в движении электричекСмотреть фотографии
 