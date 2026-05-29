



29 мая скончался руководитель Иловлинского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Волгоградской области Дмитрий Шевченко. Майор юстиции до последнего боролся с тяжёлой болезнью.

- Дмитрий Валерьевич родился в 1988 году в городе Фролово Волгоградской области. Свою службу в органах Следственного комитета Российской Федерации он начал в 2013 году с должности следователя в Михайловском межрайонном следственном отделе. С первых дней службы его отличали исключительное чувство ответственности, преданность профессии, честность и глубокое уважение к людям, - сообщили в пресс-службе регионального Следкома.

Отметим, правоохранитель прошёл путь от рядового сотрудника до руководителя. В 2021 году он возглавил Иловлинский межрайонный следственный отдел регионального управления СКР.

Фото: СУ СК России по Волгоградской области