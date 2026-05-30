Росстат: в Волгоградской области погасили 20% долгов по зарплате





В Волгоградской области улучшилась ситуация с зарплатной задолженностью. По данным Росстата, на конец апреля ее объем составлял 1,6 миллиона рублей. За месяц долги удалось снизить почти на 20%.

Только в трех субъектах ЮФО по итогам апреля не зафиксировано зарплатной задолженности – в Калмыкии, Адыгее и в Ростовской области.

А вот в Краснодарском крае ситуация с неисполнением обязательств работодателей перед сотрудниками крайне напряженная. Размер долга составил уже 595 миллионов.

В Астраханской области работникам задолжали 47,9 миллиона рублей, а в Крыму – 10,4 миллиона.



