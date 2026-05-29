Волгоградец от клеща заразился Крымской геморрагической лихорадкой

Первый в этом году случай заражения Крымской геморрагической лихорадкой, которая передается через укусы клещей, зарегистрирован в Волгоградской области.

В территориальном управлении Роспотребнадзора уточнили, что всего на данный момент клещи покусали уже 450 жителей региона, в том числе 155 детей. За последнюю неделю зарегистрировано 127 таких случаев, что не превышает среднемноголетних значений.

Крымская геморрагическая лихорадка (КГЛ) – вирусное природно-очаговое инфекционное заболевание, возбудитель которого передается клещами. Болезнь протекает с выраженной интоксикацией и геморрагическим синдромом, что может привести к летального исходу.

