Волгоградцам досрочно перечислят часть пенсий в июне





Жители Волгоградской области досрочно получат пенсию в июне в связи с празднованием Дня России. Некоторым россиянам переведут соответствующие выплаты до 11 числа включительно.

Так, пенсионерам, получающим денежные средства 12-14 июня, перечислят их на банковские счета до указанной даты включительно в связи с праздником.

- Досрочная доставка коснется всех видов пенсий, включая страховые и социальные, накопительные, пенсии по старости и по инвалидности, - отметили в СФР.

Почтовые отделения в большинстве субъектов заранее доставят выплаты за 12 июня. Вместе с тем пенсии за 13 и 14 июня перечисляются в соответствии с графиком работы почты.