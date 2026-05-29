Среднеахтубинский районный суд Волгоградской области признал недействительным договор микрозайма, который был заключен дистанционно на местную жительницу без ее ведома. Иск на сумму 323495 рублей к женщине подало ООО МФК «СКБ-финанс».

Как сообщили в районном суде, микрозайм в сумме 200 тысяч рублей ответчица якобы заключила на срок до 2 августа 2028 года под 41,8% годовых. Из-за отсутствия платежей образовалась задолженность, которую с женщины пытались взыскать через суд. Однако она подала встречный иск, в котором просила признать договор недействительным, так как она его не заключала и не подписывала. По её заявлению органами полиции возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.159 УК РФ (мошенничество).

Установлено, что оспариваемый договор микрозайма был заключён сторонами в электронном виде дистанционно, посредством подписания простыми электронными подписями. Такой подписью стал смс-код, полученный на абонентский номер. При этом, как оказалось, в процессе оформления заявки на получение микрозайма и подписания договора заёмщиком была произведена смена номера телефона заёмщика.

В ходе расследования уголовного дела вскрылось, что кредитный займ от имени женщины заключило неизвестное лицо. Деньги были перечислены на расчетный счет, привязанный к номеру телефона, к которому она доступа уже не имела.





