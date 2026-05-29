 В России годовая инфляция замедлилась до 5,33%
Годовая инфляция в России за неделю замедлилась с 5,36% до 5,33% по сравнению с предыдущей неделей. Об этом сообщило Минэкономразвития 27 мая.  В сегменте продовольственных товаров продолжается снижение цен....
 В Саратове стартует процесс по делу экс-министра ЖКХ Мигачева
В Саратове стартует судебный процесс по уголовному делу в отношении бывшего зампреда правительства Саратовской области Павла Мигачева. Как сообщает ИА «СарИнформ», материалы уже переданы прокуратурой судье. Бывшего чиновника обвиняют...
Более 300 тыс. рублей пытались взыскать с волгоградки за микрозайм, который она не брала

Среднеахтубинский районный суд Волгоградской области признал недействительным договор микрозайма, который был заключен дистанционно на местную жительницу без ее ведома. Иск на сумму 323495 рублей к женщине подало ООО МФК «СКБ-финанс».

Как сообщили в районном суде, микрозайм в сумме 200 тысяч рублей ответчица якобы заключила на срок до 2 августа 2028 года под 41,8% годовых. Из-за отсутствия платежей образовалась задолженность, которую с женщины пытались взыскать через суд. Однако она подала встречный иск, в котором просила признать договор недействительным, так как она его не заключала и не подписывала. По её заявлению органами полиции возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.159 УК РФ (мошенничество).

Установлено, что оспариваемый договор микрозайма был заключён сторонами в электронном виде дистанционно, посредством подписания простыми электронными подписями. Такой подписью стал смс-код, полученный на абонентский номер. При этом, как оказалось, в процессе оформления заявки на получение микрозайма и подписания договора заёмщиком была произведена смена номера телефона заёмщика.

В ходе расследования уголовного дела вскрылось, что кредитный займ от имени женщины заключило неизвестное лицо. Деньги были перечислены на расчетный счет, привязанный к номеру телефона, к которому она доступа уже не имела.


Общество 29.05.2026 21:52
21:52
Более 300 тыс. рублей пытались взыскать с волгоградки за микрозайм, который она не бралаСмотреть фотографии
21:08
Кологривый показал видео со съемок фильма «Хой» в мортуарии ВолжскогоСмотреть фотографииCмотреть видео
20:21
Волгоградцам объяснили порядок оплаты при невыходе на работу из-за угроз ракет или БПЛАСмотреть фотографии
20:01
Центральной набережной Волгограда очертили новые границыСмотреть фотографии
19:40
Грозы и природные пожары ожидают в Волгограде и области в выходныеСмотреть фотографии
18:51
Вранье на фоне бессилия. Или зачем Киев создает нелепые фейкиСмотреть фотографии
18:22
«Так бывает. Нашёл своё – и остался здесь навсегда»: сотрудник «Концессий» – о любви к своему делу, преемниках и отношении волгоградцевСмотреть фотографии
17:36
Бочаров поручил обеспечить пожарную безопасность в регионеСмотреть фотографии
17:08
Под Волгоградом простятся с руководителем Иловлинского отдела СК Дмитрием ШевченкоСмотреть фотографии
16:57
Депутата Шарифова исключили из транспортного комитета облдумыСмотреть фотографии
16:11
Дело о вымогательствах волгоградского блогера Ульянова дошло до судаСмотреть фотографии
15:55
Волгоградец от клеща заразился Крымской геморрагической лихорадкойСмотреть фотографии
15:43
В Волгограде аэропорт приходит в себя после часового ожидания ракетного удараСмотреть фотографии
15:34
В Волгоградской области отменена дневная ракетная опасностьСмотреть фотографии
15:10
Наемного убийцу гаишника в 90-х осудят в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
15:07
Бочаров проверил готовность оперслужб на учениях под ВолгоградомСмотреть фотографии
15:01
Яма в человеческий рост и много плитки: в Волгограде с необычного ракурса показали ремонт площадей у храма и вокзалаСмотреть фотографии
14:55
Росавиация закрыла аэропорт Волгограда из-за угрозы ракетного удараСмотреть фотографии
14:54
Забота о будущем: как на ВТЗ создают мир детства, творчества и памятиСмотреть фотографии
14:48
Волгоградская «Горькова» названа «Хорошим местом» на Яндекс КартахСмотреть фотографии
14:39
В Волгоградской области второй раз за сутки объявлена ракетная опасностьСмотреть фотографии
14:37
Жертвой догхантеров стал еще один бездомыш в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
14:25
Волгоградцам предложили проголосовать за создание новой ж/д остановкиСмотреть фотографии
14:05
Волгоградский облсуд оставил в СИЗО авторитетного бизнесмена МолодцоваСмотреть фотографии
13:14
Силовики с автоматами прикрыли работу арестованных отелей судьи Момотова в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:09
Власти: на АЗС Волгограда нет дефицита топлива после теракта ВСУСмотреть фотографии
13:06
В Волгограде 17-летнего подростка обвинили в спланированном разбоеСмотреть фотографии
12:57
Казаки с балалайками встретили в Волгограде сборную Буркина-ФасоСмотреть фотографии
12:16
В Волжском передали награды близким девятерых погибших бойцов СВОСмотреть фотографии
11:47
Волгоградская область подтвердила статус химической столицы ЮФОСмотреть фотографии
 