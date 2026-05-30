Фетисов усомнился в искренности слов Исинбаевой о патриотизме





Легенда российского хоккея Вячеслав Фетисов отреагировал на слова уехавшей из России Елены Исинбаевой о патриотизме.

Ранее российская легкоатлетка, проживающая на данный момент в Испании, заявила, что десятилетиями защищала честь страны на междунарожных соревнованиях и с гордостью слушала гимн страны на пьедестале почета. Однако прославленный хоккеист посчитал, что слова спортсменки являются неискренними.

- Взяла и убежала из страны в непростое время. Что там может быть искреннего, - возмутился Фетисов. - Как член МОК, она должна была защищать наши интересы внутри этой организации. Мы ничего не слышали про ее позицию, когда нас отовсюду отстраняли. Бог ей судья. Поступки всегда нагляднее любых высказываний.

Также он подчеркнул, что она была обязана отстаивать интересы России внутри организации, однако общественность ничего не слышала о её позиции в те моменты, когда отечественных атлетов отстраняли от соревнований.

Фото: Елена Исинбаева /VK.com