В Волгограде и области 1 июня снова вступит в силу «сухой закон»





В Волгоградской области в первый день лета – 1 июня – в очередной раз ограничат продажу алкоголя. На этот раз введение «сухого закона» связано с празднованием Международного дня защиты детей.

Напомним, что ограничения накладываются в регионе Законом Волгоградской области «О регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной продукции на территории Волгоградской области, за исключением розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания».

1 июня в Волгограде и области запрет распространяется на продажу любого алкоголя, в том числе пива и пивных напитков.