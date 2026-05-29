Грозы и природные пожары ожидают в Волгограде и области в выходные





В Волгоградской области предстоящие выходные – 30 и 31 мая – будут по большей части пасмурными и дождливыми. Такая информация содержится в краткосрочном прогнозе Волгоградского ЦГМС. В отдельных районах региона сохраняется высокая вероятность природных пожаров.

В субботу, 30 мая, в Волгограде существенных осадков не ожидается, однако и солнечным этот день синоптики не спешат называть. Порывы западного ветра днем в областной столице не превысят 13 метров в секунду, в тени днем ожидается от +18 до +20 градусов.

По Волгоградской области 30 мая прогремят грозы, местами ожидаются кратковременные дожди. Порывы ветра при грозах будут достигать в субботу 20 м/с. А температура воздуха днем прогнозируется на уровне +16...+21 градусов.

31 мая в Волгограде и области – переменная облачность, кратковременные дожди и грозы. Ветер западный, юго-западный до 13 м/с. Столбики уличных термометров в регионе не поднимутся в этот день выше отметки +18 градусов.

По предварительным данным, грозы с сильным ветром возможны на территории всего Волгоградского региона и в первый день лета – 1 июня.

На протяжении предстоящих трех дней в Волгоградской области сохранится угроза природных пожаров: в отдельных юго-восточных и северо-восточных районах ожидается чрезвычайная пожароопасность – 5 класс; в отдельных северо-западных и северо-восточных районах – высокая пожароопасность (4 класс).