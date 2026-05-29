Бочаров поручил обеспечить пожарную безопасность в регионе





Сегодня, 29 мая, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провел совещание, на котором рассматривались вопросы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности. В совещании приняли участие главы муниципальных образований и руководители профильных ведомств.

Синоптики прогнозируют жаркое и засушливое лето в Волгоградской области. Осложнит ситуацию ветер, который грозит увеличением пожароопасных ситуаций в регионе.

– Повышенная влажность, чередование периодов резкого потепления и резкого похолодания весной этого года, которые сейчас являются благоприятными для обеспечения пожарной безопасности, в августе–сентябре текущего года могут обернуться дополнительным пожароопасными факторами, когда вся набравшая силу зеленая растительность высохнет и станет легко воспламеняемой. Поэтому уже сейчас, прогнозируя возможное развитие событий, профильным службам и ответственным должностным лицам необходимо грамотно спланировать противопожарные мероприятия, – отметил Бочаров. – Группировка сил и средств, находящаяся на территории Волгоградской области, позволяет в полном объеме выполнить те задачи, которые перед нами стоят по обеспечению противопожарной безопасности.

Глава региона подчеркнул, что общая задача профильных ведомств – устранить все возможные факторы и снизить риски возникновения чрезвычайных ситуаций. А в случае их возникновения – действовать оперативно.

– Также, пользуясь случаем, обращаюсь к жителям Волгоградской области, к нашим гостям с просьбой проявлять личную ответственность, безусловно соблюдать все действующие в нашем регионе основные и дополнительные правила пожарной безопасности, правила обращения с огнем и поведения в местах массового отдыха у воды, в лесах. От этого напрямую зависят ваша жизнь, жизнь и здоровье жителей Волгоградской области и наших гостей, – приводит слова Андрея Бочаров пресс-служба администрации.

По результатам учений, которые прошли 29 мая в Заволжье, был определен ряд задач. Одной из приоритетных стало обеспечение общего контроля за ситуацией в сфере пожарной безопасности в период начала дачного и туристического сезонов, сезона отпусков, работой детских летних оздоровительных лагерей и центров. Также губернатор поручил обеспечить контроль вблизи пляжей и мест массового отдыха у воды.

– Отдельного внимания, безусловно, требует безопасность детей и подростков, которые уже отдыхают и на протяжении всего летнего периода будут отдыхать в детских оздоровительных учреждениях Волгоградской области, где мы обязаны обеспечить не только полноценный отдых, но и комплексную безопасность — как на территории оздоровительных учреждений, так и вблизи водных объектов, – подчеркнул Бочаров.

