



Росавиация разрешила аэропорту Волгограда возобновить приём и отправку самолётов. Ограничения, введённые на фоне угрозы ракетного удара, были сняты в 15:21.

- Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Они были необходимы для обеспечения безопасности полетов, - подчеркнули в пресс-службе регулятора.

Напомним, это второй случай за сутки остановки работы воздушной гавани. Ранее работа аэропорта замораживалась во время массированного воздушного налёта ВСУ, в результате которого погибли два мирных жителя.

