Актер Никита Кологривый, который недавно посещал Волгоградскую область для съемок в фильме про лидера группы «Сектор Газа» Юрия Клинских (Юрия Хоя), показал впечатляющее видео, отснятое в мортуарии Волжского.





Напомним, что расположенный в Волгоградской области мортуарий стал съемочной площадкой для финальной сцены фильма «Хой», где главную роль сыграл Никита Кологривый.

- Полтора месяца съемочного процесса. Ежедневные смены по 12 часов в любую погоду. Максимальная самоотдача каждого на площадке, - сообщил актер на своей старице в ВКонтакте. - Фильм про Юрия Клинских снят! Впереди постпродакшн, а мы возвращаемся к музыке и продолжаем работу на музыкальном поприще.

Видео: НИКИТА КОЛОГРИВЫЙ | OFFICIAL GROUP© / vk.com





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!