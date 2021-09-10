Клеенки вместо крыш постелили жителям затопленных домов в Волгограде







Клеёнки вместо крыш после случившегося неделю назад потопа натянули в многоквартирных домах в поселке Мирный в Краснооктябрьском районе Волгограда, где уже несколько месяцев идет капремонт. Как сообщили ИА "Высота 102" жители пострадавших квартир, процесс ликвидации последствий сильного дождя, затопившего квартиры, и возмещения ущерба собственникам жилья идет очень медленно.

Фонд капремонта сразу после ЧП сообщил, что подрядная организация ООО "МЕ" обязана в течение трех рабочих дней заключить соглашения о возмещении стоимости ущерба имущества волгоградцев, которые вынуждены жить без крыши, или устранить дефекты собственными силами. Сегодня стало известно, что эти сроки увеличили до 15 рабочих дней. Жильцы сообщили, что подрядная организация не спешит устранять последствия потопа. Ситуация усугубляется еще и тем, что фонд капремонта еще до затопления принял решение о расторжении в одностороннем порядке договоров с ООО «МЕ» из-за нарушения сроков работ. Однако после этого подрядчик все равно продолжит работы и демонтировал крыши, а через некоторое время пошел сильный дождь. Отмостку вокруг домов также демонтировали. Люди боятся, что с наступлением холодов их дома промерзнут окончательно.

Жильцы пострадавших квартир рассказали, как во время дождя они своими силами попытались хоть как-то закрыть дырявую крышу. "Все диваны были мокрые, ребенка некуда было положить спать. С мужем пришлось лезть на крышу, чтобы хоть как-то шифером прикрыть дырки. В отчаянии мы звонили в службу спасения 112, спрашивали, что нам делать? Нам ответили - сушите», - рассказала жительница дома №17 Наталья Клеймилова. Жители затопленных домов ждут компенсации за испорченное имущество, но пока этот вопрос остается нерешенным.





В фонде капремонта подтвердили, что в течение 15 рабочих дней ООО "МЕ" должно произвести оценку ущерба в квартирах жителей и возместить ущерб, или восстановить все своими силами. Как сообщили жильцы пострадавших домов, на следующей неделе станет известно, какая организация по итогам аукциона продолжит работы по капремонту многострадальных двухэтажек в поселке Мирный. До тех пор люди будут жить под временными клеенчатыми крышами.



