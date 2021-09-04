Фонд капремонта обязал нерадивого подрядчика выплатить ущерб жителям поселка в Волгограде

Общество 04.09.2021 15:22
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04.09.2021 15:22
Представители фонда и администрации Краснооктябрьского района провели совещание с жителями домов поселка Мирный по факту некачественного выполнения подрядчиком работ по капитальному ремонту крыш и залива квартир. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном фонде капремонта Волгоградской области, в августе 2021 года в связи с нарушением подрядчиком ООО "МЕ" сроков выполнения работ по капитальному ремонту домов №7, 16, 17 и 22 в поселке Мирный были приняты решения о расторжении договоров в одностороннем порядке, однако подрядчик продолжил работы и выполнил демонтаж крыши. "Подрядчик обязан обеспечить производство работ в полном соответствии с проектами, сметами, рабочими чертежами, строительными нормами и правилами, а также другими действующими на территории Российской Федерации нормами и правилами",- подчеркнули представители фонда. Теперь подрядчик обязан в течении трех рабочих дней заключить соглашение о возмещении стоимости ущерба имущества волгоградцев, которые вынуждены были жить без крыши уже более месяца, или устранить дефекты собственными силами. Также фонд направил официальное обращение в ГУ МВД России по Волгоградской области и в прокуратуру Краснооктябрьского района для принятия дальнейших мер. Напомним, квартиры четырех двухэтажек в поселке Мирный Краснооктябрьского района затопило после дождей из-за незаконченного капремонта кровли.
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