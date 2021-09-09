



Новые серии мультфильма «Простоквашино» уже вышли в свет. Мультимедийный сервис Okko Сбера и «Союзмультфильм» представили продолжение третьего сезона, любимого и детьми и взрослыми мультсериала. В новом сезоне зрители смогут ближе познакомиться с новым персонажем – озорной и веселой девочкой Олей, а привычные герои раскроются с новой неожиданной стороны.

Okko выступил сопродюсером нового сезона и эксклюзивно показывает более тридцати серий культового проекта. Это хорошая новость для владельцев единой подписки СберПрайм+, которые уже, впрочем, привыкли к тому, что качественные мультсериалы и фильмы всегда можно посмотреть в онлайн-сервисах экосистемы Сбера. Но не только любители уютных семейных киновечеров могут воспользоваться преимуществами подписки СберПрайм+.





Подписка объединяет 10 наиболее востребованных и полезных сервисов: это и доставка готовой еды и продуктов из супермаркетов, лекарственных средств, а также поездки в такси, мобильная связь, облачное хранилище файлов, просмотр фильмов и прослушивание музыки.

И если вам приходится часто ездить на такси, заказывать продукты на дом, покупать лекарство, ( что, увы, в межсезонье – обычная картина), или же заправлять свое авто, расплачиваясь картами Сбербанка, то есть реальная возможность экономить. Как?

Об этом волгоградским журналистам на встрече рассказал управляющий Волгоградским отделением ПАО Сбербанк Евгений Воеводин.





«Возьмем для примера среднестатистического 35-летнего волгоградца, который, как многие из нас, ведет активный образ жизни: встречается с друзьями и коллегами дома и в офисе, пользуется мобильной связью, покупает продукты в супермаркете и лекарства в аптеке, смотрит фильмы и слушает музыку через онлайн-сервисы экосистемы Сбера. Нехитрые математические расчеты показывают, что подписка СберПрайм+ позволяет за все это платить значительнее меньше. В месяц можно экономить более полутора тысяч рублей: пользоваться бесплатной доставкой товаров и лекарств, получить скидку на поездки в такси, разговаривать по мобильному телефону, не оплачивать переводы и уведомления по своей банковской карте, а также использовать музыкальные и киносервисы. Клиенту предоставляется бесплатное облачное хранилище объемом 30 Гб. Помимо этого, для владельцев единой подписки СберПрайм+ доступны льготный курс обмена валют в Сбербанке, а также возможность снять наличные без комиссии в любом банкомате любого банка любой страны, что очень удобно в отпуске или деловой поездке. Кроме того, часть можно вернуть бонусами СберСпасибо, так, например, при заправке автомобиля топливом на АЗС вы получите 10% от общей сумму бонусов СберСпасибо. которые можно легко и удобно потратить в этих же сервисах подписки, например на продукты в СберМаркете или на товары в СберМегаМаркете», - рассказал журналистам Евгений Воеводин.

По словам Евгения Воеводина, подключить подписку можно очень легко. Для этого нужно лишь, чтобы на смартфоне было установлено мобильное приложение СберБанк Онлайн или можно оформить её в офисе банка, где специалисты ответят на все вопросы. При оформлении подписки пользователь также получит СберКарту, которая будет максимального 4 уровня, с повышенными бонусами, например 10% на АЗС, 5% - кафе рестораны, а также бесплатные уведомления и бесплатное обслуживание.

В СберПрайм+ каждый находит то, что для него нужно. Деловых и активных привлекают возможные бонусы по финансовым продуктам Сбера, а именно - СберКарта Прайм, которая выпускается онлайн и «привязывается» к любому гаджету. У тех, кому ближе забота о семье и родных, будут востребованы доставка еды из Самоката и СберМаркета, бесплатная мобильная связь и скидки на такси и АЗС. Молодежь заинтересует музыкальные возможности СберЗвука и фильмы в онлайн-кинотеатре Okko.

Несмотря на то, что подписка СберПрайм+ появилась не так давно, в Волгограде она уже пользуется популярностью - уже более тысячи жителей региона успешно пользуются сервисами экосистемы Сбера и экономят.



