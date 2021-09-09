Происшествия

В парке Волгоградской области вандалы оторвали голову у зайца

Происшествия 09.09.2021 09:09
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09.09.2021 09:09


В городе Котово Волгоградской области вандалы испортили игрушечную скульптуру мультипликационных героев. Инцидент произошел накануне во второй половине дня на Центральной площади около районного дома культуры. Неизвестные оторвали голову игрушечному зайцу. Руководство ДК уже обратилось в полицию. Происшествие зафиксировали камеры наблюдения, кроме того, нашелся свидетель инцидента, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на социальные сети. 
Фото Котово сегодня ВК.

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