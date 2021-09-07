Экономика

Банк «Открытие»: цены на алюминий слишком бурно отреагировали на события в Гвинее

Экономика 07.09.2021 16:11
0
07.09.2021 16:11


Управляющий директор сектора металлургии аналитического управления «Открытие Research» Даниил Каримов прокомментировал ситуацию на рынке алюминия в связи с событиями в Гвинее.
Переворот в Гвинее в понедельник шестого сентября спровоцировал рост цен на алюминий на 1,5% до $2 767 за т к уровню закрытия в пятницу, однако влияние данного фактора на волатильность котировок и их динамику вряд ли окажется долгим. По данным USGS, Гвинея производит порядка 22% бокситов в мире и обладает 25% мировых ресурсов этого сырья, поэтому события, способные нанести ущерб поставкам из этой страны, могут коснуться всего рынка алюминия. Однако большинство международных компаний, добывающих бокситы и другие ресурсы, уже сообщили об отсутствии каких-либо существенных сбоев в производственных процессах из-за смены власти в стране.
Конечно, нашлись компании, которые поспешили намекнуть, что определенные риски поставок из Гвинеи могут существенно вырасти в перспективе. Главным образом подобные сообщения поступили от тех участников рынка, чьи издержки превышают средние значения и, следовательно, они в наибольшей степени заинтересованы в росте цен на алюминий, чем в снижении беспокойства своих инвесторов.
Что касается непосредственно ситуации с операционной активностью, то новые лидеры страны в переходный период установления своей власти, вероятно, будут рассчитывать на стабильность источников доходов. Более того, для большинства международных горнодобывающих компаний с активами по всему миру подобный инцидент не первый, и они уже давно научились снижать и хеджировать свои риски работы в странах с нестабильной политической обстановкой.
Проводятся параллели с ситуацией в Мьянме, где некорректно считается, что аналогичный переворот привел к сбоям в поставках олова. Однако, во-первых, большая часть олова производится в части страны, которая де-факто была неподконтрольна центральному правительству Мьянмы. Во-вторых, влияние на сбои в большей степени оказало увеличение заболеваемости COVID-19 в регионе, что могло отразиться на экспорте в Китай (основной потребитель олова из Мьянмы).
С учетом этого, наиболее вероятный сценарий для Гвинеи – это сохранение высоких показателей добычи в текущем году.
Несмотря на то, что на очень короткий период риски для производителей алюминия действительно выросли (пока новые власти не определили свою позицию в отношении горнодобывающих компаний), реакция цен на алюминий на произошедшие события была чрезмерной. Столь серьезную волатильность для одного дня можно объяснить только тем, что рынок ждет новых поводов и «историй» для того, чтобы агрессивно реализовывать избыточную ликвидность.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Волго-Дон. Новый жилой квартал на Тулака.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58

Экономика
07.09.2021 15:27
Экономика 07.09.2021 15:27
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
07.09.2021 12:06
Экономика 07.09.2021 12:06
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
07.09.2021 11:57
Экономика 07.09.2021 11:57
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
07.09.2021 11:56
Экономика 07.09.2021 11:56
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
07.09.2021 11:40
Экономика 07.09.2021 11:40
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
07.09.2021 11:39
Экономика 07.09.2021 11:39
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
07.09.2021 10:02
Экономика 07.09.2021 10:02
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
07.09.2021 09:56
Экономика 07.09.2021 09:56
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
06.09.2021 16:34
Экономика 06.09.2021 16:34
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
06.09.2021 15:31
Экономика 06.09.2021 15:31
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
06.09.2021 14:43
Экономика 06.09.2021 14:43
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
06.09.2021 13:57
Экономика 06.09.2021 13:57
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
06.09.2021 11:44
Экономика 06.09.2021 11:44
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
06.09.2021 11:31
Экономика 06.09.2021 11:31
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
05.09.2021 09:11
Экономика 05.09.2021 09:11
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:03
Жителей частного сектора в Волгограде избавили от токсичного соседства с ассенизаторомСмотреть фотографии
17:35
Подозреваемого в избиении диджея в Волгограде задержали в АстраханиСмотреть фотографии
17:21
В волгоградской больнице скончался обварившийся на заводе рабочийСмотреть фотографии
17:10
Почти 200 тысяч: в волгоградском регионе растет количество абонентов WinkСмотреть фотографии
16:38
Завершено расследование дела о гибели на свидании 17-летней девушки в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:06
Под Волгоградом отара овец погубила посадки лука на 1 млн рублейСмотреть фотографии
15:27
Доля ипотеки на ИЖС в портфеле Банка ДОМ.РФ достигла 9%Смотреть фотографии
15:07
Под Волгоградом силовики нашли запретные плантации (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
15:01
В Волгограде разыскивают напавших на диджея посетителей ночного клубаСмотреть фотографии
14:10
Самолет из Москвы из-за неполадки кружил над ВолгоградомСмотреть фотографии
13:57
Катер с волгоградскими туристами сломался и дрейфует в Каспийском мореСмотреть фотографииCмотреть видео
13:32
Назначена дата освящения собора Александра Невского в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:23
Разработку стратегии оздоровления Дона доверят академикам и ученымСмотреть фотографии
12:43
В Волгограде к зиме отремонтируют проблемные проездыСмотреть фотографии
11:43
В частном секторе Волгограда выросла мусорная гораСмотреть фотографии
11:22
В Волжском пассажирка такси попала в больницу из-за водителя-нарушителяСмотреть фотографии
10:58
В Волгограде от последствий коронавируса умерла 18-летняя скрипачкаСмотреть фотографии
10:52
Руководитель волгоградской академии «Ротор» на год условно отстранен от футболаСмотреть фотографии
10:40
Волгоградский и ростовский губернаторы объединились ради оздоровления ДонаСмотреть фотографии
10:13
Волгоградцев предупредили о новом штамме вируса гриппаСмотреть фотографии
10:02
Сотрудники «Волгоградэнергосбыта» предотвратили кражу имущества завода-банкротаСмотреть фотографии
10:00
В Волгограде на пожаре в девятиэтажке пострадал мужчинаСмотреть фотографии
09:34
В Волжском до конца года отремонтируют еще 17 дорогСмотреть фотографии
09:13
В Египте погиб боксер из Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:57
В Волгограде оштрафовали владельца кальян-бара после визита чиновниковСмотреть фотографии
20:02
Сельский депутат попросила губернатора Волгоградской области вернуть рентген-кабинет в больницуСмотреть фотографии
18:45
В Волгограде основательно взялись за переработку автомобильных шинСмотреть фотографииCмотреть видео
18:04
Волгоградский губернатор вплотную занялся лесозащитными полосамиСмотреть фотографии
17:46
Суд в Волгограде обязал чиновников облкомприроды вернуть 12,5 млн субсидии в бюджетСмотреть фотографии
16:58
«Квантопогружение»: «Ростелеком» в Волгограде стал партнером серии образовательных квестов для кванторианцевСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 