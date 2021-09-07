Катер с волгоградскими туристами сломался и дрейфует в Каспийском море

Происшествия 07.09.2021 13:57
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07.09.2021 13:57
Обнаруженный утром 6 сентября катер «Корвет-650» с семью волгоградскими туристами сломался в Каспийском море и начал дрейфовать. На помощь прогулочному катеру из порта Дагестана вышло спасательное судно, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе погрануправления ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области.
Катер, на борту которого находятся семь волгоградцев, в том числе три несовершеннолетних ребенка, начал движение сегодня неподалеку от острова Тюлений по запланированному маршруту. Борт прошел одну милю под визуальным контролем моряков-пограничников, и двигатель судна не выдержал нагрузки и сломался. Экипаж подошедшего пограничного катера «Мангуст» установил причину его поломки. Ожидается прибытие спасательного судна, которое транспортирует катер с путешественниками к берегу.
Ситуация находится на контроле пограничных управлений ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области, республике Дагестан.
Фото: ГУ МЧС по Астраханской области.
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