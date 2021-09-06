Экономика

Погрузка на железной дороге в Волгоградской области составила более 9,5 млн тонн в январе-августе

Экономика 06.09.2021 16:34 Новости компаний
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06.09.2021 16:34 Новости компаний


В январе-августе 2021 года погрузка грузов на сети ОАО «РЖД» в Волгоградской области составила более 9,5 млн тонн. Это на 4,4% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.
За 8 месяца отправлено:
- нефти и нефтепродуктов – 5,4 млн тонн (+0,9% к январю-августу 2020 года);
- цемента – 1,1 млн тонн (+1,8%);
- зерна – 564,1 тыс. тонн (-40,7%); 
- чёрных металлов – 563 тыс. тонн (-26,6%);
- химикатов и соды – 260,7 тыс. тонн (-26,9%);
- продовольственных товаров – 251,3 тыс. тонн (-16,2%);
- кокса – 244,4 тыс. тонн (-4,5%);
- строительных грузов – 229,8 тыс. тонн (+36,2%);
- жмыхов – 188,7 тыс. тонн (-8,7%);
- химические и минеральные удобрения – 134,4 тыс. тонн (абс. рост);
- промышленного сырья и формовочных материалов – 58,9  тыс. тонн (+12,7%);
- сборных грузов – 51,3 тыс. тонн (+37,7%);
- комбикорма – 40,8 тыс. тонн (+18,9%).

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