



В январе-августе 2021 года погрузка грузов на сети ОАО «РЖД» в Волгоградской области составила более 9,5 млн тонн. Это на 4,4% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

За 8 месяца отправлено:

- нефти и нефтепродуктов – 5,4 млн тонн (+0,9% к январю-августу 2020 года);

- цемента – 1,1 млн тонн (+1,8%);

- зерна – 564,1 тыс. тонн (-40,7%);

- чёрных металлов – 563 тыс. тонн (-26,6%);

- химикатов и соды – 260,7 тыс. тонн (-26,9%);

- продовольственных товаров – 251,3 тыс. тонн (-16,2%);

- кокса – 244,4 тыс. тонн (-4,5%);

- строительных грузов – 229,8 тыс. тонн (+36,2%);

- жмыхов – 188,7 тыс. тонн (-8,7%);

- химические и минеральные удобрения – 134,4 тыс. тонн (абс. рост);

- промышленного сырья и формовочных материалов – 58,9 тыс. тонн (+12,7%);

- сборных грузов – 51,3 тыс. тонн (+37,7%);