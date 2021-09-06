



Валентина Терентьева, депутат представительного органа власти Новорогачинского городского поселения, обратилась с открытым письмом к губернатору Волгоградской области Андрею Бочарову с просьбой помочь в решении проблем местного здравоохранения. «Наша участковая больница уже несколько десятилетий не видела капитального ремонта – в здание страшно зайти. У нас нет физиокабинета, а рентген-кабинет мы выпрашиваем уже лет пять после того, как его закрыли!», - сообщила Валентина Терентьева. По словам депутата, она обращалась за помощью в решении этих проблем в различные инстанции, однако ничего не меняется.

В волгоградском облкомздраве пояснили ИА «Высота 102», что ситуация в Городищенской ЦРБ, а также во всех ее структурных подразделениях известна ведомству. «В августе район посещало руководство региона, представители профильных комитетов. На встрече с жителями было принято решение о модернизации лечебного учреждения и ускорении подготовительных работ – до конца текущего года будут сделаны проекты и проведена их экспертиза. С инспекцией в больнице побывал руководитель облкомздрава Анатолий Себелев. Старт ремонтных работ в ЦРБ и всех ее территориальных структурных подразделениях запланирован на 2022 год. На модернизацию предусмотрен 171 миллион рублей. Эти деньги также пойдут на строительство пяти офисов врачей общей практики, ФАПов, покупку медоборудования и медицинских автомобилей», - пояснили в комитете здравоохранения Волгоградской области.



