Здравоохранение

Сельский депутат попросила губернатора Волгоградской области вернуть рентген-кабинет в больницу

Здравоохранение 06.09.2021 20:02
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06.09.2021 20:02


Валентина Терентьева, депутат представительного органа власти Новорогачинского городского поселения, обратилась с открытым письмом к губернатору Волгоградской области Андрею Бочарову с просьбой помочь в решении проблем местного здравоохранения. «Наша участковая больница уже несколько десятилетий не видела капитального ремонта – в здание страшно зайти. У нас нет физиокабинета, а рентген-кабинет мы выпрашиваем уже лет пять после того, как его закрыли!», - сообщила Валентина Терентьева. По словам депутата, она обращалась за помощью в решении этих проблем в различные инстанции, однако ничего не меняется. 
В волгоградском облкомздраве пояснили ИА «Высота 102», что ситуация в Городищенской ЦРБ, а также во всех ее структурных подразделениях известна ведомству. «В августе район посещало руководство региона, представители профильных комитетов. На встрече с жителями было принято решение о модернизации лечебного учреждения и ускорении подготовительных работ – до конца текущего года будут сделаны проекты и проведена их экспертиза. С инспекцией в больнице побывал руководитель облкомздрава Анатолий Себелев. Старт ремонтных работ в ЦРБ и всех ее территориальных структурных подразделениях запланирован на 2022 год. На модернизацию предусмотрен 171 миллион рублей. Эти деньги также пойдут на строительство пяти офисов врачей общей практики, ФАПов, покупку медоборудования и медицинских автомобилей», - пояснили в комитете здравоохранения Волгоградской области. 

Напомним, Валентина Терентьева еще в 2019 году рассказывала ИА «Высота 102» о проблемах местного здравоохранения. Женщина, которую в Новом Рогачике называют «правдорубом», уже страдала, как она сама утверждала, от своей деятельности в решении насущных вопросов местных жителей. Так, неизвестные в 2019 году разрисовали забор учительницы вечерней школы оскорбительными надписями. А ранее депутата пытались обвинить в экстремизме, когда она на публичном отчете бывшего главы городского поселения потребовала его отставки.

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