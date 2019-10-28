В Волгоградской области забор дома депутата испортили оскорбительной надписью

Общество 28.10.2019 11:33
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28.10.2019 11:33
Неизвестные испортили забор учительницы Валентины Терентьевой оскорбительной надписью. Как рассказала депутат Совета депутатов Новорогачинского городского поселения Городищенского района Волгоградской области, с соответствующим заявлением о факте хулиганской выходки она обратилась в полицию. Валентина Терентьева, которая работает преподавателем в вечерней школе, считает, что произошедшее надо связывать с ее активной деятельностью в Совете депутатов, куда она вновь переизбралась в сентябре этого года в качестве самовыдвиженца. «Проблемы поселка для меня всегда на первом месте. Я и мои коллеги в свое время добивались налаживания нормального транспортного сообщения поселка с Волгоградом, вот уже какой год я воюю за то, чтобы в Новом Рогачике восстановили закрытый рентген-кабинет. Необходимо решать проблему и придорожных рынков. Особенно после того, как недавно машина врезалась в торговые ряды прямо в поселке. Кому-то не нравится моя принципиальная позиция, но я отступать не собираюсь», - рассказала Валентина Николаевна. По ее словам, материальный ущерб от надписи на заборе она оценивает в 17 тысяч рублей – именно в такую сумму обошлась ей установка ограждения из сайдинга. Но нравственная травма гораздо тяжелее.
Жители поселка выступают на стороне Валентины Терентьевой. По их словам, у женщины в поселке репутация правдолюбки. «Она критиковала чиновников, но всегда была за нас. Хотя, может, и была иногда слишком эмоциональной», - рассказали о ней.
К слову, в прошлом году Валентину Терентьеву чиновники попытались даже обвинить в экстремизме, когда она на публичном отчете экс-главы Новорогачинского поселения потребовала его отставки. После выборов 8 сентября в поселке теперь новый глава.
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