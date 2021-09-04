В Волгоградской области сократились площади овощных плантаций





В Волгоградской области сократились посевные площади зерновых культур и овощей. Такие данные приводит Росстат, сообщает ИА «Высота 102». Так, в 2021 году площади, отведенные для выращивания зерна и зернобобовых, включая кукурузу, уменьшились примерно на 12,2% по сравнению с 2020 годом. Всего в этом году было засеяно этими культурами 1828,7 тысяч гектаров. Такая же тенденция зафиксирована и с посевами сахарной свеклы – сокращение составило 16%. В регионе меньше засеяли и картофеля – 9,4 тысячи гектаров, что меньше, чем в аналогичном периоде на 15%. Овощные плантации сократились ненамного – на 0,6%. Всего в регионе засеяли 25,5 тысячи гектаров овощей. Только подсолнечника посадили в Волгоградской области больше, чем в прошлом году – 866,6 тысячи га. Рост составил 22,4%.



