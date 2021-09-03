Экономика

ВТБ профинансирует строительство туристических и торговых объектов на Дальнем Востоке

Экономика 03.09.2021 11:59 Новости компаний
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03.09.2021 11:59 Новости компаний


ВТБ примет участие в финансировании крупных проектов по строительству объектов туристической и торговой инфраструктуры на Дальнем Востоке, в том числе в отдаленных районах. Соглашения об этом банк заключил на Восточном экономическом форуме.
ВТБ планирует профинансировать строительство гостиничного и водно-оздоровительного комплекса в Хабаровске холдинга «Невада Групп» по программе поддержки инвестиционных проектов в туристической сфере Ростуризма. Строящийся 11-этажный многофункциональный комплекс площадью около 60 тыс. кв. м будет включать отель на 152 номера, водно-оздоровительную часть с зоной современного аквапарка, СПА-центр, фитнес-клуб с бассейном, детский игровой центр, кафе и рестораны. Стоимость проекта оценивается в 7,5 млрд рублей.
В Уссурийске появится новый торгово-развлекательный центр площадью 55 тыс. кв. м. Строительство ТРЦ ВТБ финансирует в рамках заключенного на ВЭФ соглашения с компанией «Дружба Уссурийск». Кроме торговых площадей, проект предусматривает зону для питания на 400 посадочных мест, кинокомплекс с пятью кинозалами вместимостью 625 зрителей и зал для киберспорта. Общий объем инвестиций в проект составит более 2,2 млрд рублей. Строительство планируют завершить к концу 2023 года.
Соглашение ВТБ с группой компаний «Столица» направлено на развитие торговой инфраструктуры на Сахалине. Банк окажет финансовую поддержку в строительстве 15 новых торговых объектов в районах Сахалинской области до конца 2022 года.
«Договоренности ВТБ на Восточном экономическом форуме охватывают разные сферы жизни Дальнего Востока. В том числе они внесут свой вклад в повышение туристической привлекательности региона и создание на его территории комфортной потребительской среды. ВТБ окажет качественную своевременную поддержку проектам наших дальневосточных партнеров, в том числе с привлечением инструментов господдержки. Мы активно работаем со средним и малым бизнесом Дальнего Востока, и видим позитивные изменения предпринимательского климата в регионе. В целом по стране наш кредитный портфель в сегменте СМБ по различным инвестиционным продуктам превышает 730 млрд рублей», − отметил Денис Бортников, заместитель президента-председателя правления ВТБ.

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