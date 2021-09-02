Экономика

Контракт по «Белому морю» волгоградского «Химпрома» приостановили из-за жалобы

Экономика 02.09.2021 14:17
0
02.09.2021 14:17


Исполнение контракта по инженерным изысканиям на шламонакопителе волгоградского завода "Химпром" приостановлено из-за жалобы, поданной ООО Институт "Газэнергопроект" в Волгоградское УФАС России. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт госзакупок, эта московская компания, которая не участвовала в конкурсе, пожаловалась в антимонопольный орган 30 августа. В настоящее время определение поставщика (подрядчика, исполнителя) в части заключения контракта приостановлено по требованию контрольного органа. Отметим, что 31 августа с победителем аукциона - «ГеоТехПроект» из Красноярска, как сообщалось ранее, был подписан контракт на 30 миллионов рублей.
Компания, которая подала жалобу, просит отменить определение поставщика, аннулировать протокол от 20 августа текущего года подведения итогов открытого конкурса в электронной форме, признать действия комиссии необоснованными, выдать предписание о внесении изменений в конкурсную документацию и признать электронную процедуру несостоявшейся. 
ООО Институт "Газэнергопроект" пожаловалось на критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе в электронной форме. Так, как указано в жалобе, комиссия определяет квалификацию участника не исходя из объемов выполненных аналогичных работ, а только исходя из количества заключенных контрактов. Например, при подтверждении одним участником закупки опыта путем предоставления пяти контрактов на сумму 5 миллионов рублей каждый и предоставлении вторым участником одного контракта на сумму 500 миллионов рублей, приоритет по баллам получит участник, предоставивший большее количество контрактов.  По мнению компании, подавшей жалобу, от объема работ зависят и сроки и наличие необходимого количества трудовых ресурсов, финансовых возможностей и иных критериев, согласно которым возможно определить квалификацию участника.
В жалобе отмечается, что, таким образом, комиссия заказчика дает возможность победить участнику вообще без наличия необходимого опыта выполнения аналогичных работ, а только благодаря максимальному демпингу при предложении цены. 
Рассмотрение жалобы назначено на 3 сентября.
Напомним, 20 августа текущего года компанию "ГеоТехПроект" из Красноярского края признали победителем открытого конкурса на проведение изысканий для последующей подготовки проекта ликвидации шламонакопителя "Белое море" волгоградского "Химпрома".
Согласно техническому заданию, компания-победитель должна провести инженерные изыскания для получения материалов об экологическом состоянии территории, на которой расположено "Белое море", природных условиях и факторах техногенного воздействия объекта на окружающую среду, прогнозной оценки ожидаемого воздействия на окружающую среду, принятия оптимальных решений для разработки мероприятий по охране окружающей среды и ликвидации накопленного вреда. Участки будут описаны по степени загрязнения и состава веществ, с координатами и глубиной залегания. Также будут созданы 3D модели каждого такого участка и всего шламонакопителя "Белое море". Работы должны быть выполнены до 15 декабря текущего года.
Напомним, шламонакопитель "Белое море" образовался в результате прошлой деятельности волгоградского завода-банкрота "Химпром". "Белое море" было предназначено для складирования жидких и твердых отходов производства предприятия. Длина шламонакопителя составляет примерно 1,4 км, ширина от 150 до 200 метров. Общая площадь "Белого моря" - около 25 га.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Волго-Дон. Новый жилой квартал на Тулака.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58

Экономика
02.09.2021 17:55
Экономика 02.09.2021 17:55
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
02.09.2021 15:38
Экономика 02.09.2021 15:38
Комментарии

0
Далее
Экономика
02.09.2021 15:32
Экономика 02.09.2021 15:32
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
02.09.2021 14:46
Экономика 02.09.2021 14:46
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
02.09.2021 13:30
Экономика 02.09.2021 13:30
Комментарии

0
Далее
Экономика
02.09.2021 11:39
Экономика 02.09.2021 11:39
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
02.09.2021 10:15
Экономика 02.09.2021 10:15
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
02.09.2021 08:37
Экономика 02.09.2021 08:37
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.09.2021 17:08
Экономика 01.09.2021 17:08
Комментарии

0
Далее
Экономика
01.09.2021 17:01
Экономика 01.09.2021 17:01
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.09.2021 15:40
Экономика 01.09.2021 15:40
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.09.2021 13:20
Экономика 01.09.2021 13:20
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.09.2021 12:59
Экономика 01.09.2021 12:59
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.09.2021 12:03
Экономика 01.09.2021 12:03
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.09.2021 10:27
Экономика 01.09.2021 10:27
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

17:55
ВгАЗ успешно развивает производство с соблюдением экологических требованийСмотреть фотографии
17:53
Парк Лесогород в Волгограде погрузился во тьму из-за порванного кабеляСмотреть фотографии
17:47
В налоговых органах Волгоградской области появились вакантные местаСмотреть фотографии
17:33
Столовая мечты: в волгоградском регионе запущено в работу первое школьное кафеСмотреть фотографии
17:14
В Волгоградской области резко похолодаетСмотреть фотографии
16:22
Больше призов на Дне танкиста — только для абонентов тарифа «Игровой»Смотреть фотографии
16:08
Массовая авария произошла на светофоре в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:43
МТС запустила платформу для эффективного управления регионом на основе BigDataСмотреть фотографии
15:38
«Титан-Баррикады» избавляется от старого имущества в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:02
Житель Волгоградской области застрелился из пистолета приятеляСмотреть фотографии
14:46
Презентация абсолютно нового Volkswagen Taos в Волга-РастСмотреть фотографии
14:17
Контракт по «Белому морю» волгоградского «Химпрома» приостановили из-за жалобыСмотреть фотографии
13:30
Волгоградские предприятия пополнили бюджет области на 18 млрд рублейСмотреть фотографии
12:11
Детский лагерь закрыли под Волгоградом за коронавирусные нарушенияСмотреть фотографии
11:53
Ситуация с коронавирусом в Волгоградской области развивается по принципу «маятника»Смотреть фотографии
11:32
Вышел из больницы и потерялся: в Волгограде охранник помог найти пропавшего пенсионераСмотреть фотографии
11:12
В Волгоградской области снова подорожал бензинСмотреть фотографии
11:10
МегаФон избавит абонентов от голосового спамаСмотреть фотографии
10:48
Проломивший голову таксисту подросток ожидает суда в ВолжскомСмотреть фотографии
10:37
Попавшая под колеса пенсионерка умерла в больнице ВолгоградаСмотреть фотографии
10:36
В Волгоградской области самосвал едва не снес строящийся мостСмотреть фотографии
10:30
Волгоградский предпенсионер организовал подпольные поставки табака и спиртаСмотреть фотографии
09:52
Воровали и портили: работники каптруда закончили ремонт многострадальной многоэтажки в ВолгоградеСмотреть фотографии
08:33
Волгоградский Роспотребнадзор призывает раскошелиться на вакцину от гриппаСмотреть фотографии
21:18
Эксперты поставили волгоградского губернатора в пример другим политикамСмотреть фотографии
19:37
«У нас карантин»: волгоградка разыскивает пропавшие деньги после оплаты долга судебным приставамСмотреть фотографии
18:03
«Нас воспринимали как инопланетян»: волгоградский ординатор рассказала о работе в «красной зоне»Смотреть фотографииCмотреть видео
17:13
«Подведете не только вуз, но и страну»: на волгоградских студентов давят вакцинациейСмотреть фотографии
17:08
В Волгограде промышленные «угодья» ликвидируемого банка распродают на торгахСмотреть фотографии
17:01
«Волгоградэнергосбыт» вернул «Волгоградмелиоводхозу» энергоснабжение и обязал погасить долгиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 