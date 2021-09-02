Контракт по «Белому морю» волгоградского «Химпрома» приостановили из-за жалобы





Исполнение контракта по инженерным изысканиям на шламонакопителе волгоградского завода "Химпром" приостановлено из-за жалобы, поданной ООО Институт "Газэнергопроект" в Волгоградское УФАС России. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт госзакупок, эта московская компания, которая не участвовала в конкурсе, пожаловалась в антимонопольный орган 30 августа. В настоящее время определение поставщика (подрядчика, исполнителя) в части заключения контракта приостановлено по требованию контрольного органа. Отметим, что 31 августа с победителем аукциона - «ГеоТехПроект» из Красноярска, как сообщалось ранее, был подписан контракт на 30 миллионов рублей

Компания, которая подала жалобу, просит отменить определение поставщика, аннулировать протокол от 20 августа текущего года подведения итогов открытого конкурса в электронной форме, признать действия комиссии необоснованными, выдать предписание о внесении изменений в конкурсную документацию и признать электронную процедуру несостоявшейся.

ООО Институт "Газэнергопроект" пожаловалось на критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе в электронной форме. Так, как указано в жалобе, комиссия определяет квалификацию участника не исходя из объемов выполненных аналогичных работ, а только исходя из количества заключенных контрактов. Например, при подтверждении одним участником закупки опыта путем предоставления пяти контрактов на сумму 5 миллионов рублей каждый и предоставлении вторым участником одного контракта на сумму 500 миллионов рублей, приоритет по баллам получит участник, предоставивший большее количество контрактов. По мнению компании, подавшей жалобу, от объема работ зависят и сроки и наличие необходимого количества трудовых ресурсов, финансовых возможностей и иных критериев, согласно которым возможно определить квалификацию участника.

В жалобе отмечается, что, таким образом, комиссия заказчика дает возможность победить участнику вообще без наличия необходимого опыта выполнения аналогичных работ, а только благодаря максимальному демпингу при предложении цены.

Рассмотрение жалобы назначено на 3 сентября.

Согласно техническому заданию, компания-победитель должна провести инженерные изыскания для получения материалов об экологическом состоянии территории, на которой расположено "Белое море", природных условиях и факторах техногенного воздействия объекта на окружающую среду, прогнозной оценки ожидаемого воздействия на окружающую среду, принятия оптимальных решений для разработки мероприятий по охране окружающей среды и ликвидации накопленного вреда. Участки будут описаны по степени загрязнения и состава веществ, с координатами и глубиной залегания. Также будут созданы 3D модели каждого такого участка и всего шламонакопителя "Белое море". Работы должны быть выполнены до 15 декабря текущего года.

Напомним, шламонакопитель "Белое море" образовался в результате прошлой деятельности волгоградского завода-банкрота "Химпром". "Белое море" было предназначено для складирования жидких и твердых отходов производства предприятия. Длина шламонакопителя составляет примерно 1,4 км, ширина от 150 до 200 метров. Общая площадь "Белого моря" - около 25 га.