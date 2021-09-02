Волгоградские предприятия пополнили бюджет области на 18 млрд рублей

Экономика 02.09.2021 13:30
0
02.09.2021 13:30
С начала 2021 года промышленные предприятия Волгоградской области заплатили в бюджет региона на 1,3 млрд рублей (7,6%) больше, чем за аналогичный период 2020 года. Всего за первое полугодие заводы и фабрики перечислили в областную казну более 18 млрд рублей, сообщил СМИ губернатор Андрей Бочаров на заседании совета по развитию промышленности и ТЭК, которое прошло на ВгАЗе.
«Промышленность является лидирующим направлением по формированию консолидированного бюджета Волгоградской области», – подчеркнул глава региона.
По данным администрации Волгоградской области, за первое полугодие промышленные предприятия региона реализовали пять инвестиционных проектов на общую сумму 6 млрд рублей. До конца 2021 года планируется создать и модернизировать еще 20 производств и производственных участков на общую сумму порядка 40 млрд рублей. Помимо этого заводы реализовали несколько проектов, направленных на улучшение экологической ситуации, на сумму 3 млрд рублей.
Власти отметили увеличение по сравнению с первым полугодием 2020 года объемов производства в сферах добычи полезных ископаемых, производства инертных материалов (1,6 раза больше), энергетики, водоотведения. На 38% увеличился объем выпускаемой продукции металлургии, в два раза – пищевой промышленности, на 30% - химической промышленности. При этом уменьшился объем производства нефтеперерабатывающей отрасли из-за проведения глубокой модернизации на профильном заводе Волгоградской области.
Реклама
ВгАЗ успешно развивает производство с соблюдением экологических требований02.09.2021 17:55
Экономика 02.09.2021 17:55
«Титан-Баррикады» избавляется от старого имущества в Волгоградской области02.09.2021 15:38
Экономика 02.09.2021 15:38
ВТБ запускает финансовые экопродукты для розничных клиентов02.09.2021 15:32
Экономика 02.09.2021 15:32
Презентация абсолютно нового Volkswagen Taos в Волга-Раст02.09.2021 14:46
Экономика 02.09.2021 14:46
Контракт по «Белому морю» волгоградского «Химпрома» приостановили из-за жалобы02.09.2021 14:17
Экономика 02.09.2021 14:17
Офисы Сбербанка в Волгоградской области открываются раньше своего графика02.09.2021 11:39
Экономика 02.09.2021 11:39
ВТБ обнуляет ставку по Дальневосточной ипотеке02.09.2021 10:15
Экономика 02.09.2021 10:15
ВТБ и Минвостокразвития договорились о поддержке туризма на Дальнем Востоке02.09.2021 08:37
Экономика 02.09.2021 08:37
В Волгограде промышленные «угодья» ликвидируемого банка распродают на торгах01.09.2021 17:08
Экономика 01.09.2021 17:08
«Волгоградэнергосбыт» вернул «Волгоградмелиоводхозу» энергоснабжение и обязал погасить долги01.09.2021 17:01
Экономика 01.09.2021 17:01
Банк «Открытие» запускает акцию «Тест драйв» для малого бизнеса01.09.2021 15:40
Экономика 01.09.2021 15:40
Предприниматели могут воспользоваться предодобренным овердрафтом к расчетному счету в ВТБ01.09.2021 13:20
Экономика 01.09.2021 13:20
В Волгограде пройдет масштабный форум для молодежи «За бизнес»01.09.2021 12:59
Экономика 01.09.2021 12:59
Президент РФ Владимир Путин объявил благодарность коллективу МХК «ЕвроХим»01.09.2021 12:03
Экономика 01.09.2021 12:03
ВТБ начинает выдавать льготные кредиты на электромобили01.09.2021 10:27
Экономика 01.09.2021 10:27
Реклама