Волгоградские предприятия пополнили бюджет области на 18 млрд рублей





С начала 2021 года промышленные предприятия Волгоградской области заплатили в бюджет региона на 1,3 млрд рублей (7,6%) больше, чем за аналогичный период 2020 года. Всего за первое полугодие заводы и фабрики перечислили в областную казну более 18 млрд рублей, сообщил СМИ губернатор Андрей Бочаров на заседании совета по развитию промышленности и ТЭК, которое прошло на ВгАЗе.

«Промышленность является лидирующим направлением по формированию консолидированного бюджета Волгоградской области», – подчеркнул глава региона.

По данным администрации Волгоградской области, за первое полугодие промышленные предприятия региона реализовали пять инвестиционных проектов на общую сумму 6 млрд рублей. До конца 2021 года планируется создать и модернизировать еще 20 производств и производственных участков на общую сумму порядка 40 млрд рублей. Помимо этого заводы реализовали несколько проектов, направленных на улучшение экологической ситуации, на сумму 3 млрд рублей.

Власти отметили увеличение по сравнению с первым полугодием 2020 года объемов производства в сферах добычи полезных ископаемых, производства инертных материалов (1,6 раза больше), энергетики, водоотведения. На 38% увеличился объем выпускаемой продукции металлургии, в два раза – пищевой промышленности, на 30% - химической промышленности. При этом уменьшился объем производства нефтеперерабатывающей отрасли из-за проведения глубокой модернизации на профильном заводе Волгоградской области.