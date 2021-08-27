Расследования

В Волжском наказали участников шоу на красной «копейке» с торчащими из окон пассажирами (ВИДЕО)

Расследования 27.08.2021 17:32
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27.08.2021 17:32




Полиция установила всех участников недавнего шоу на проспекте Ленина в Волжском, где разъезжал автомобиль "ВАЗ-210" с вылезшими из окон пассажирами в белых одеждах. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в ГУ МВД России по Волгоградской области, видеозапись этого шоу была размещена в социальных сетях 26 августа текущего года. В настоящее время всех участников удалось установить и опросить. Молодые люди пояснили, что сделали все ради хайпа, чтобы повеселить людей. "Повеселили народ, посмеялись и разъехались", - заявил один из участников этого шоу.
В отношении 23-водителя "ВАЗ", 27-летнего и 24-летнего пассажиров, а также в отношении водителя автомобиля, из которого велась видеосъемка, составлены административные материалы за нарушения в области безопасности дорожного движения.
Также выяснилось, что автомобиль "ВАЗ-2101" не поставлен на учет в установленном порядке и управляли им без оформления полиса ОСАГО. За эти нарушения тоже выписан штраф и с транспортного средства сняты регистрационные знаки.
Примечательно, что идея снять этот ролик, принадлежит одному из пассажиров, которого уже привлекали к ответственности в июле текущего года за нарушения при движении на автомобиле с установленной на нем резиновой лодкой. В прошлый раз он раскаялся и пообещал не нарушать ПДД, но, видимо, раскаяние было не искренним.

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