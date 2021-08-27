









Полиция установила всех участников недавнего шоу на проспекте Ленина в Волжском, где разъезжал автомобиль "ВАЗ-210" с вылезшими из окон пассажирами в белых одеждах. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в ГУ МВД России по Волгоградской области, видеозапись этого шоу была размещена в социальных сетях 26 августа текущего года. В настоящее время всех участников удалось установить и опросить. Молодые люди пояснили, что сделали все ради хайпа, чтобы повеселить людей. "Повеселили народ, посмеялись и разъехались", - заявил один из участников этого шоу.

В отношении 23-водителя "ВАЗ", 27-летнего и 24-летнего пассажиров, а также в отношении водителя автомобиля, из которого велась видеосъемка, составлены административные материалы за нарушения в области безопасности дорожного движения.

Также выяснилось, что автомобиль "ВАЗ-2101" не поставлен на учет в установленном порядке и управляли им без оформления полиса ОСАГО. За эти нарушения тоже выписан штраф и с транспортного средства сняты регистрационные знаки.



