Общество 26.07.2021 16:45
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26.07.2021 16:45
Сотрудники ГИБДД УМВД России по Волжскому установили личности 24-летнего водителя, перевозившего 25-летнего блогера на крыше в лодке, а также 26-летнего оператора, снимавшего воскресный перформанс на дорогах города. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе областного Главка полиции, в отношении всех троих составлены административные протоколы за нарушение ПДД.
Напомним, в День Военно-Морского Флота в социальных сетях появилось видео с движущейся по дорогам Волжского иномаркой Hyundai с резиновой лодкой на крыше. В лодке находился местный начинающий тиктокер в форме моряка, который усиленно работал веслами и, судя по видео в его блоге, попутно раздавал детям сладости. На допросе все трое пояснили полицейскому, что в ВМФ не служили, а в день празднования они устроили социальный эксперимент.
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