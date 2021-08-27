В Волгоградской области испытывают новые технологии выращивания пшеницы





Засухи и суховеи, которые стали привычным явлением в Волгоградской области, стимулируют аграриев применять новые агротехнологии. О масштабной работе, которая ведётся на базе передовых сельхозпредприятий, рассказал замгубернатора области Василий Иванов. Его слова были приведены на официальном сайте региона.

Так, в настоящее время в регионе работают 14 государственных сортоиспытательных участков, а в хозяйствах закладываются опытные посевы. Основой для получения стабильного урожая является работа с минеральными удобрениями. За 7 лет объёмы их применения выросли почти вдвое. Все это дает хорошие результаты: среднегодовые объёмы производства зерна достигают 4 млн тонн, подсолнечника – свыше 1 млн тонн.

В этой работе активно участвуют и компании. Например, ФосАгро – крупнейший производитель фосфорсодержащих удобрений в России. В ее ассортименте представлено более 50 марок высокоэффективных удобрений, включая уникальные для российского рынка комплексные удобрения с микроэлементами в одной грануле и жидкие комплексные удобрения.

ФосАгро развивает собственную сеть дистрибуции минеральных удобрений «ФосАгро-Регион», которая является крупнейшей в стране. В Волгоградской области сеть представлена региональной компанией «ФосАгро-Ставрополь», которая работает в регионе с 2019 года.

В прошлом году компания увеличила объемы поставок более чем на четверть, а в текущем году аграриям уже поставлено свыше 65 тысяч тонн минеральных удобрений. В числе клиентов регионального офиса «ФосАгро-Ставрополь» в Волгограде предприятия-лидеры по производству сельхозпродукции, такие как «Гелио-Пакс», ГК «Агроинвест», «ЮгРуси», «Динамо», «Паритет-Агро», «Большой морец».

«Каждый год специалисты нашей агрономической службы закладывают в Волгоградской области опыты по применению различных марок минеральных удобрений для оценки их экономической эффективности, – рассказал директор регионального офиса Дмитрий Ченцов. – Это позволяет нам рекомендовать нашим клиентам наиболее действенные в сложившихся природно-климатических условиях решения и приемы».

Он сообщил, что под урожай 2021 года опыты были заложены на 7 площадках, включая Волгоградский ГАУ, агрохолдинги и фермерские хозяйства. Испытания направлены на изучение вариантов повышения эффективности применения различных марок удобрений ФосАгро на зерновых, масличных и овощных культурах.

К примеру, опыты на озимой пшенице на полях ИП КФХ «Исаев В.В.» Серафимовичского района показали, что высокую рентабельность обеспечивает применение жидких комплексных удобрений (ЖКУ). Этот вывод был сделан по результатам опытного применения марки ФосАгро APALIQUA® ЖКУ NP 11:37 при посеве.

И прошлый, и текущий годы показали, что в условиях засухи применение ЖКУ является перспективным: во многих регионах именно ЖКУ позволило компенсировать дефицит влаги, серьезно снизивший урожайность. Все питательные вещества находятся в легкодоступной жидкой форме и непосредственно усваиваются растениями, при этом посевы получают пролонгированное питание на протяжении своего роста и развития.

И спектр применения этого удобрения достаточно широк: можно применять как под основную обработку перед вспашкой, так и под предпосевную культивацию, при посеве, междурядной культивации по вегетации, внекорневых подкормок в любую фазу развития культуры.

При средней урожайности культуры в регионе 35,6 ц/га максимальный результат на опытных участках на полях ИП КФХ «Исаев В.В.» составил 60,26 ц/га. Такой урожай озимой пшеницы получили на варианте с применением 100 л/га APALIQUA® ЖКУ NP 11:37 при посеве. Также агрономы получили самую высокую экономическую отдачу – прибавка свыше 4 тысяч рублей на одном гектаре.

Как рассказал Алексей Исаев, заместитель руководителя КФХ, с ФосАгро они работают не первый год.

«Постоянно ищем новые решения, чтобы повысить урожайность и отдачу. Без этого сейчас нельзя. Часть полей у нас на минимальной обработке почв. Мы довольны сотрудничеством с «ФосАгро-Ставрополь», компания помогает нам в поисках. Опыты очень информативны, интересны. Сейчас ищем пути оптимизации. Будем больше применять при посеве сульфоаммофос и ЖКУ, потому что увидели их эффективность на опытных посевах».



