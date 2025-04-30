В Волжском по примеру Волгограда поставят электросамокаты на место





Волжская городская дума рассмотрит поправки в муниципальные правила благоустройстве. Как сообщает ИА «Высота 102», проект решения предусматривает внесение в документ новых положений, регламентирующих содержание мест стоянки и хранения электросамокатов, а также других средств индивидуальной мобильности.

В случае, если новая редакция документа будет принята, владельцам сервисов краткосрочной аренды разрешат оставлять электросамокаты лишь в специально отведённых для этого местах. Последние должны быть обустроены за счёт владельцев таких устройств на твёрдом покрытии, обозначены специальной разметкой и оборудованы конструкциями для парковки не менее 10% от общего количества размещаемых СИМ.

Электросамокаты должны стоять на подножке или быть закреплены на специальных конструкциях, при этом запрещено бросать устройства прислонёнными к зданиям, строениям, конструкциям, использующимся в градском хозяйстве, памятникам, насаждениям.

Кроме того, места расстановки средств индивидуальной мобильности не могут находиться на проезжей части автомобильных дорог местного значения, велодорожках, тротуарах и пешеходных дорожках, если ширина прохода менее 1,5 метров. Запрещено размещать СИМ ближе 1 метра от края проезжей части без ограждающих конструкций, на остановках общественного транспорта и в 10-метровой зоне возле них, у входов в подземные и наземные переходы, в арках зданий, на детских и спортивных площадках, в местах для выгула животных, на газонах и цветниках, на парковках, кроме специально отведенных мест.

Также электросамокаты не должны парковаться на мостах, путепроводах и в 10-метровой зоне вокруг них и на территориях объектов культурного наследия.

Отдельно поправками прописываются и обязанности кикшеринговых компаний, предоставляющих средства передвижения в аренду. Им предписано обеспечить не только обустройство мест расстановки СИМ, но и их регулярную уборку и обслуживание.

Проект соответствующего решения Волжской городской думы в настоящее время проходит процедуру согласования. Документ носит рамочный характер и предусматривает разработку властями ряда дополнительных документов. В частности, муниципалитету предстоит отдельными постановлениями определить предельное количество размещённых в одном месте электросамокатов, а также разработать порядок эвакуации и возвращения владельцам устройств, нарушающих данные правила.

Отметим, ранее в сентябре 2024 года аналогичный документ был принят Волгоградской городской думой. При этом фактически на текущий момент его положения до сих пор в полной мере не выполняются.