Банк «Открытие» выступил организатором и агентом по размещению нового выпуска облигаций компании «Балтийский лизинг»
Экономика 26.08.2021 12:36 Новости компаний
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26.08.2021 12:36 Новости компаний
25 августа 2021 года состоялось закрытие книги инвесторов по определению процентной ставки первого купона выпуска трехлетних биржевых облигаций серии БО-П04 ООО «Балтийский лизинг». Объем размещения составил 5 млрд рублей, ставка – 8,40% годовых, что соответствует доходности 8,67% годовых.
Общий объем спроса со стороны инвесторов превысил объем выпуска в 1,9 раза и составил 9,4 млрд рублей. В размещении приняли участие все основные категории институциональных инвесторов (УК, банки, инвестиционные компании), а также розничные инвесторы.
Высокий спрос со стороны инвесторов позволил закрыть книгу заявок по финальной ставке купона 8,40% годовых, что на 35 б.п. ниже первоначального ориентира. По итогам размещения «Балтийский лизинг» зафиксировал самый низкий спред доходности к ОФЗ при размещении за всю историю транзакций компании на публичном долговом рынке.
По облигационному займу предусмотрена амортизационная структура погашения: в даты выплат 7–11 купонов погашается по 16,5% от номинальной стоимости, в дату погашения (12 купона) – выплата оставшихся 17,5% номинальной стоимости.
«Это размещение подтвердило высокую оценку инвестиционным сообществом результатов компании, безупречное кредитное качество, а также перспективы развития бизнеса. Мы благодарим эмитента за доверие и возможность доказать высокий профессионализм команды «Открытия» в размещении облигаций и надеемся на дальнейшее сотрудничество на рынке долгового капитала», – прокомментировал сделку Евгений Ананьев, вице-президент, заместитель директора инвестиционного департамента банка «Открытие».
Техническое размещение биржевых облигаций состоится на Московской бирже 30 августа 2021 года.
Организаторами выпуска выступили: банк «Открытие», АЛЬФА-БАНК, BCS Global Markets, Синара Инвестбанк, Совкомбанк, ВТБ Капитал.
Агент по размещению – банк «Открытие».
Информация предоставлена банком «Открытие».
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