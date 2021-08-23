Экономика

В онлайн-банке «Открытия» появилась функция автоматического отслеживания курса валют

Экономика 23.08.2021 17:08 Новости компаний
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23.08.2021 17:08 Новости компаний


В сервисе Конверсия Онлайн интернет-банка для корпоративных клиентов «Открытие Бизнес Онлайн» банка «Открытие» появилась новая функция – «Ордера». У клиентов теперь нет необходимости следить за рынком в режиме «онлайн» в ожидании нужного им курса валюты.
Достаточно задать требуемое значение курса в заявке, и система автоматически будет отслеживать рынок даже в то время пока клиент не работает в «Открытие Бизнес Онлайн».  При исполнении ордера произойдет автоматическое списание и зачисление денежных средств в запрашиваемых клиентом валютах.
По окончанию торгового дня (его продолжительность с 04:00 до 20:00 МСК) все неисполненные ордера будут автоматически сняты.
«Большинство наших клиентов уже оценили преимущества нового сервиса, который мы запустили в июле этого года. Мы находимся в начале большого проекта по цифровизации продуктов инвестиционного бизнеса в «Открытие Бизнес Онлайн». Наш сервис становится более доступным и удобным для клиентов. В ближайшее время в нем появятся самые популярные казначейские инструменты для управления ликвидностью и валютного хеджирования, такие как валютный своп, конверсия с расчетами до Т+2, валютные форварда на любую дату, бивалютные депозиты и другие продукты», – сообщил начальник управления по работе с корпоративными клиентами департамента инвестиционного бизнеса банка «Открытие» Владимир Омельченко.

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