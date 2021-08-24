Суд не нашел виновного в ДТП с коровой-беспризорницей под Волгоградом

Расследования 24.08.2021 08:58
0
24.08.2021 08:58
Владелица разбитой в ДТП с коровой иномарки в Волгоградской области не смогла взыскать ущерб с предполагаемого хозяина животного. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на апелляционное определение облсуда, женщина хотела получить за испорченное авто 145400 рублей и еще 10000 рублей компенсации морального вреда. Однако Старополтавский районный суд ей отказал в удовлетворении требований, тогда владелица иномарки обжаловала решение в апелляционной инстанции.
Согласно материалам дела, ДТП произошло 3 октября 2020 года на 51 км автодороги Иловатка – Николаевск в Старополтавском районе Волгоградской области. Водитель автомобиля «Шкода Октавия» в темное время суток совершил наезд на корову, которая выбежала на проезжую часть. Инспекторы ГИБДД установили, что вины водителя в ДТП не было. Хозяина животного не нашли. Однако владелица иномарки подала иск в суд на местного жителя, которому, по утверждениям заявительницы, принадлежала корова. С него женщина и требовала компенсацию ущерба, но апелляционная инстанция оставила решение без изменения, а жалобу заявительницы – без удовлетворения.
Женщине не удалось доказать суду, что корова принадлежала ответчику. Установить истинного владельца животного также не удалось, так как у пастуха, производящего выпас скота в сельском поселении, не велся соответствующий учет поголовья.
Реклама
Преступное трио идет под суд за серию краж из магазинов в Волгограде и Волжском23.08.2021 16:23
Расследования 23.08.2021 16:23
Жителя Волгоградской области осудят за сожженную заживо женщину23.08.2021 15:23
Расследования 23.08.2021 15:23
Экс-милиционер из Волжского отсудил у государства 800 тысяч за незаконное уголовное преследование21.08.2021 20:21
Расследования 21.08.2021 20:21
В Волгограде вскрыли аферу со списанием миллионов со счета питерской компании20.08.2021 11:34
Расследования 20.08.2021 11:34
В Волгограде директор частного детсада год держала сотрудников на «голодном пайке»20.08.2021 10:23
Расследования 20.08.2021 10:23
Кухня на миллион: обманутые волгоградцы добиваются наказания мебельщика19.08.2021 17:57
Расследования 19.08.2021 17:57
Серийные разорители лифтов задержаны в Волгограде19.08.2021 12:43
Расследования 19.08.2021 12:43
Виновник наезда на электросамокат пришел в полицию Волгограда с повинной18.08.2021 17:14
Расследования 18.08.2021 17:14
Владелец сети АЗС в Сургуте скрывал налоги в Волгограде18.08.2021 15:16
Расследования 18.08.2021 15:16
Сядет на 12 лет: волгоградец поплатился за интимную переписку с ребенком под видом интернет-кумира17.08.2021 13:27
Расследования 17.08.2021 13:27
В Волжском нашли водителя маршрутки после наезда на пенсионерку17.08.2021 09:53
Расследования 17.08.2021 09:53
Пропавшего в Волгограде семилетнего мальчика нашли на улице16.08.2021 15:34
Расследования 16.08.2021 15:34
В Волгограде задержали серийного взломщика банкоматов16.08.2021 12:44
Расследования 16.08.2021 12:44
Глава турфирмы в Волгограде идет под суд за обман 36 клиентов16.08.2021 11:54
Расследования 16.08.2021 11:54
В Ростове-на-Дону начался судебный процесс по обвинению волгоградского генерала в терроризме (ФОТО)16.08.2021 11:37
Расследования 16.08.2021 11:37
Реклама