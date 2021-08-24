Расследования

Суд не нашел виновного в ДТП с коровой-беспризорницей под Волгоградом

Расследования 24.08.2021 08:58
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24.08.2021 08:58


Владелица разбитой в ДТП с коровой иномарки в Волгоградской области не смогла взыскать ущерб с предполагаемого хозяина животного. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на апелляционное определение облсуда, женщина хотела получить за испорченное авто 145400 рублей и еще 10000 рублей компенсации морального вреда. Однако Старополтавский районный суд ей отказал в удовлетворении требований, тогда владелица иномарки обжаловала решение в апелляционной инстанции.
Согласно материалам дела, ДТП произошло 3 октября 2020 года на 51 км автодороги Иловатка – Николаевск в Старополтавском районе Волгоградской области. Водитель автомобиля «Шкода Октавия» в темное время суток совершил наезд на корову, которая выбежала на проезжую часть. Инспекторы ГИБДД установили, что вины водителя в ДТП не было. Хозяина животного не нашли. Однако владелица иномарки подала иск в суд на местного жителя, которому, по утверждениям заявительницы, принадлежала корова. С него женщина и требовала компенсацию ущерба, но апелляционная инстанция оставила решение без изменения, а жалобу заявительницы – без удовлетворения.
Женщине не удалось доказать суду, что корова принадлежала ответчику. Установить истинного владельца животного также не удалось, так как у пастуха, производящего выпас скота в сельском поселении, не велся соответствующий учет поголовья.

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