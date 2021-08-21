Дорогое авто с компанией молодежи врезалось в дерево в Волгограде

Происшествия 21.08.2021 10:11
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21.08.2021 10:11
В Дзержинском районе в ДТП пострадали трое молодых людей. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла в два часа ночи на проспекте маршала Жукова. «БМВ» под управлением 19-летнего водителя врезался в дерево. В результате ДТП водитель и его 18 и 19-летние пассажиры с различными травмами обратились в больницу.
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