В Волгограде под прицелом видеокамеры разбились два внедорожника











Авария с двумя пострадавшими произошла сегодня в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, на перекрестке проспекта Жукова и улицы Карла Либкнехта столкнулись две иномарки.





По предварительной информации, 45-летний водитель автомобиля "Hyundai" при повороте налево не предоставила преимущество в движении автомобилю "Renault" под управлением 54-летнего водителя и совершил с ним столкновение.





В результате ДТП пострадали две женщины: 72-летняя пассажирка "Hyundai" и 51-летняя пассажирка "Renault". Момент столкновения записали уличные камеры видеонаблюдения.

Видео: ГКУ ВО "Безопасный регион"

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области



