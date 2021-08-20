В Волгограде под прицелом видеокамеры разбились два внедорожника

Происшествия 20.08.2021 13:04
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20.08.2021 13:04
Авария с двумя пострадавшими произошла сегодня в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, на перекрестке проспекта Жукова и улицы Карла Либкнехта столкнулись две иномарки.
По предварительной информации, 45-летний водитель автомобиля "Hyundai" при повороте налево не предоставила преимущество в движении автомобилю "Renault" под управлением 54-летнего водителя и совершил с ним столкновение.
В результате ДТП пострадали две женщины: 72-летняя пассажирка "Hyundai" и 51-летняя пассажирка "Renault". Момент столкновения записали уличные камеры видеонаблюдения.
Видео: ГКУ ВО "Безопасный регион"
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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