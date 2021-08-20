ПСБ – генеральный банк-партнер Международного военно-технического форума «Армия – 2021»

Экономика 20.08.2021 13:31
0
20.08.2021 13:31
ПСБ очередной год подряд выступает генеральным банком-партнером Международного военно-технического форума «Армия – 2021», который пройдет с 22 по 28 августа 2021 года в Конгрессно-выставочном центре «Патриот».
Председатель ПСБ Петр Фрадков, а также топ-менеджмент банка примут активное участие в деловой программе форума, в рамках которой состоится сессия ПСБ «Меры поддержки перехода на выпуск гражданской продукции. Финансовые и административные механизмы. Роль государства и экономических субъектов», где выступит глава ПСБ.
Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба ПСБ, на площадке форума банк также планирует подписать более 20 соглашений с ведущими предприятиями ОПК, обсудить варианты решения актуальных задач в сфере диверсификации производства ОПК и презентовать новый национальный рейтинг диверсификации «Лидерство на гражданских рынках». Исследование призвано помочь в разработке новых ориентиров и мер поддержки оборонных предприятий при реализации проектов диверсификации.
Петр Фрадков отметил: «Для ПСБ как опорного банка по поддержке предприятий ОПК международный форум "Армия" является важнейшей площадкой для развития сотрудничества с ключевыми игроками оборонного сегмента. И к концу года в количественном отношении мы планируем обеспечить сопровождение 70% контрактов ГОЗ. Одной из основных тем форума в этом году стала диверсификация, которая одновременно является одним из ключевых направлений деятельности ПСБ. В последний год в банке создается полноценная экосистема диверсификации, одной из элементов которой станет Академия ПСБ, а также будет создан инструмент прямого финансирования проектов – Фонд диверсификации ОПК. ПСБ обладает всеми возможностями, чтобы быть центром компетенций в вопросах применения потенциала ОПК для выпуска высокотехнологичной продукции гражданского назначения».
Для справки:
В прошлом году в рамках форума ПСБ заключил несколько десятков контрактов на общую сумму порядка 240 млрд рублей. Документы о сотрудничестве были подписаны с Министерством обороны России, Министерством промышленности и торговли России, крупнейшими российскими предприятиями ОПК, региональными правительствами и ведущими военными учреждениями. Кроме того, ПСБ стал оператором по привлечению инвестиций для развития инфраструктуры Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил России «Патриот», включая строительство гостиницы на территории парка.
Фото с сайта https://ru.depositphotos.com
Реклама
ВТБ увеличивает срок автокредитования до 7 лет20.08.2021 12:57
Экономика 20.08.2021 12:57
Кредит «Универсальный» банка «Открытие» признан самым выгодным на рынке20.08.2021 11:33
Экономика 20.08.2021 11:33
Онлайн запись на техобслуживание в ДЦ Renault «Волга-Раст»20.08.2021 10:55
Экономика 20.08.2021 10:55
Клиенты ВТБ смогут оформить кредит на мотоциклы Kawasaki без переплаты19.08.2021 15:50
Экономика 19.08.2021 15:50
Надия Черкасова приняла участие в заседании выездной гостиной Евразийского женского форума19.08.2021 15:24
Экономика 19.08.2021 15:24
На предприятиях группы компаний «НИКОХИМ» определили победителей конкурса профессионального мастерства19.08.2021 14:10
Экономика 19.08.2021 14:10
Группа банка «Открытие» показала лучшую доходность по управлению портфелем Пенсионного фонда России19.08.2021 12:38
Экономика 19.08.2021 12:38
Московская семья выиграла поездку в Сады Придонья19.08.2021 11:17
Экономика 19.08.2021 11:17
Банк «Открытие» вернет предприятиям малого и среднего бизнеса комиссию за операции в Системе быстрых платежей19.08.2021 11:09
Экономика 19.08.2021 11:09
Клиенты ВТБ на 20% увеличили спрос на пакеты услуг для бизнеса19.08.2021 11:04
Экономика 19.08.2021 11:04
РУСАЛ содействует запуску производства алюминиевых литых труб19.08.2021 10:57
Экономика 19.08.2021 10:57
Банк «Открытие»: 83% жителей ЮФО считают завышенными цены на школьные принадлежности19.08.2021 10:06
Экономика 19.08.2021 10:06
Работодатели в Волгоградской области задолжали сотрудникам 34 миллиона19.08.2021 09:02
Экономика 19.08.2021 09:02
Голода не будет: в Волгоградской области намолотили более 3 млн тонн зерна18.08.2021 17:55
Экономика 18.08.2021 17:55
В Волгоградской области почти 40 тысяч человек сидели в отпусках без зарплаты18.08.2021 14:04
Экономика 18.08.2021 14:04
Реклама